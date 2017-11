EL PSOE PIDE PUESTOS DE INFORMACIÓN PARA RECLAMAR EN LAS ZONAS DE EMBARQUE DE LOS AEROPUERTOS

Google Plus

El PSOE reclama que se habiliten en los aeropuertos puestos de información para que los pasajeros puedan presentar reclamaciones en las zonas de embarque.

De esta manera, el PSOE busca que los pasajeros no tengan que desplazarse hasta la zona de facturación donde están situados habitualmente estos puntos de atención a los usuarios.

Así consta en una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso por el diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia, en la que se considera “incomprensible” que para poder tramitar un escrito sobre alguna incidencia ocurrida “antes de embarcar” los pasajeros se “vean obligados a volver a la zona de mostradores, en el hall principal del aeropuerto”.

El PSOE critica que “los afectados que necesiten formalizar una queja se vean obligados a deshacer el trayecto ya hecho y tener que pasar una segunda vez por los controles de seguridad tras la gestión, con la pérdida de tiempo y el consiguiente riesgo de perder el avión que ello implica”.

Además, el diputado malagueño destaca que este proceso se convierte en un “problema especialmente complejo” para las personas con discapacidad o con movilidad reducida.

El PSOE denuncia que “este impedimento” hace que la “mayoría de usuarios desistan de presentar sus reclamaciones, por temor” a no llegar a tiempo a la puerta de embarque de sus vuelos.

Por ello, presenta esta iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido Servimedia, para que se debata en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y, de aprobarse, se inste al Gobierno a poner en marcha estos puntos de información.

