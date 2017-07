ÓSCAR PUENTE (PSOE) DICE QUE CATALUÑA “NO ESTÁ ENTRE LOS PROBLEMAS QUE MÁS PREOCUPAN A ESPAÑA”

El portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, afirmó este jueves que el desafío independentista “no está entre los (problemas) que más preocupan a España” y que el partido todavía debe someter a “debate” si el País Vasco se considera una nación, como sentenció hace unos días el secretario general socialista Pedro Sánchez.



Puente, en una entrevista en ‘laSexta’ recogida por Servimedia, dijo que “se sacó de contexto” sus palabras de que el ‘tema catalán’ le aburre. Pero agregó que su “óptica personal” es la “misma opinión que tiene el resto de españoles, no digo que no sea un problema importante, pero creo que no está entre los que más preocupa a España.”

Argumentó que a los españoles les “preocupa” la situación económica, la corrupción y “otros temas”, y que “el problema catalán no aparece entre los 10 primeros”.

No obstante, el dirigente socialista insistió en que es un “problema que hay que intentar resolver” y por eso respaldó y aplaudió la propuesta del PSOE, que pasa por reformar la Constitución y avanzar en el modelo federal.

Respecto a las diferentes interpretaciones sobre el modelo federal que se han venido dando en el PSOE en los congresos regionales, el portavoz de la Ejecutiva federal recordó que “la posición del PSOE es la que se definió en el Congreso, que tuvo un apoyo del 80% de quienes concurrieron al plenario en el que se votaron las conclusiones”. “Lo demás, dijo, son opiniones muy respetables pero posición del partido sólo es una, y es la que está recogida en el documento”.

En la resolución política del 39 Congreso federal, el PSOE proponene "una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad del Estado, perfeccionando el carácter plurinacional del mismo, y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Constitución".

NACIÓN A DEBATE

Preguntado por si el País Vasco es una nación, Puente dijo que “éso no se concretó en el documento”, porque el texto “concretó un modelo de país federalista, en el que se considera que España es una nación de naciones, y la delimitación de cuales deben ser esas naciones, forma parte del debate que se debe entablar en la sociedad españoles y los diversos territorios”. “No es una cuestión definida en el documento y no está cerrada”, añadió.

Ante la declaración de Sánchez hace una semana en Vitoria ante de verse con en la Lehendakaritza con el presidente Iñigo Urkullu, donde afirmó que “dentro de España hay una nación que se llama País Vasco”, Puente explicó que “no es que se saltase el documento” sino que “el secretario general lo que hace es manifestar su opinión en un determinado contexto, en este caso en el País vasco en una entrevista con el lehendakari”.

Pero es “una cuestión sometida a debate, que está abierta, y es lo que debemos hacer en este momento”, ahondó el portavoz tras varias preguntadas para que aclarase si Euskadi es o no una nación.

“Euskadi tiene los ingredientes similares a Cataluña. Tiene una lengua, es una comunidad que tiene un sentimiento identitario muy fuerte, y perfectamente podría encajar en esa definición pero, insisto, no es una cuestión de qué es lo que opino yo, que como he dicho en multitud de ocasiones, no soy precisamente una voz muy autorizada en este debate, yo soy el portavoz de la Ejecutiva y mi opinión en este caso es la opinión del partido que es la que tengo que trasladar, y en este caso es irrelevante. Lo que sí que parece es que Euskadi es una comunidad que tienen esas connotaciones o esas características”, expuso Puente.

Por último, el portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE aseguró que lo que le “preocupa enormemente” sobre la cuestión catalana es que, ante la propuesta del PSOE, “no hay ninguna otra”, sólo la de los que quieren marcharse, y la de los que pretenden resolver la situación no haciendo “absolutamente nada”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso