PSPV dice que "no pasaría nada" por prorrogar los presupuestos y Compromís confía en cerrar un acuerdo

El síndic del grupo parlamentario del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha señalado que "no pasa absolutamente nada" por que se prorroguen los presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio de 2018, mientras que el portavoz de Compromís, Fran Ferri, confía en poder llegar a un acuerdo con Podemos para sacar adelante las cuentas.Así lo han indicado ambos portavoces en atención a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, después de que Podemos advirtiera de que "a día de hoy" no estaba en disposición de apoyar las cuentas.

Para Mata, no pasaría "absolutamente nada" y ha instado a "no sacralizar el presupuesto". "El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha demostrado que no pasa nada por que se prorroguen los presupuestos", ha dicho para pedir "tranquilidad" y recordar que los principales escollos entre el Consell y Podemos son "las personas". "Aquí se discute si podemos hacer 'x' número de viviendas al año o más", ha puntualizado.

Mata ha apuntado que hay temas como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) cuya aprobación necesita de una ley y, por tanto, "no es una cuestión de presupuestos", mientras que sobre el debate de la tasa turística ha comentado que "habrá que verlo".

"Son momentos intrigantes. Confió en que habrá presupuesto pero sin sacralizarlo, si no se aprueba pues se aprobará cuando se tenga que aprobar pero con la tranquilidad de que el debate es en ver cómo tenemos fondos para hacer las cosas que queremos hacer", ha remarcado.

Por su parte, desde Compromís, Fran Ferri, ha mostrado su "plena confianza" en que los grupos del Botànic llegarán a un acuerdo sobre los presupuestos y ha considerado que en caso de prorrogarse las cuentas "pasarían cosas" porque determinadas partidas que se tienen que atender como el plan 'Edificant' o la Renta Valenciana de Inclusión que no están en los presupuestos anteriores, aunque ha admitido que se podrían hacer modificaciones presupuestarios del presupuesto anterior para incluirlas.

Por ello, ha reiterado que no contempla la prórroga y espera llegar a un acuerdo porque todavía "hay tiempo".

Por parte de Podemos, su síndic Antonio Estañ ha lamentado la falta de acuerdo con el Consell para poder cerrar los presupuestos, pero ha señalado que en las últimas horas se han emplazado a entre el finde semana y el lunes "hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo que respete las prioridades de unos presupuestos tan importantes como son los siguientes", ha indicado.

ESTAÑ: "FALTA DE COLABORACIÓN"

Estañ ha explicado que el principal escollo ha sido "cierta falta de colaboración por parte de algunas consellerias" que deberían ser "más valiente y decididas" en algunas cuestiones como Vivienda y Sanidad o con el debate de la tasa turística. En este punto, ha lamentado que hay "cierto recelo y determinado miedo" por parte de consellerias a "cómo pueden reaccionar ciertos sectores o cómo se pueden traducir eso en sus planes".

También, ha considerado que la falta de decisión sobre algunas cuestiones es por el posible "coste electoral" que pueden conllevar.A este respecto, Mata ha negado que el Consell tenga miedo ni electoralmente ni al empresariado. "Solo miedo al miedo", ha remarcado. mientras que Ferri ha indicado que lo que se ha producido es un "diálogo" con diferentes sectores.

No obstante, Estañ ha reconocido que hay "avances" en Justicia y Dependencia, ha puntualizado que "en partes fundamentales son pocos" y ha insistido en que "a día de hoy no estamos en disposición de votarlos favorablemente", pero ha mostrado la "predisposición" de su grupo a hacerlo.

"Pensamos que hay unos objetivos del Botànic que no se están cumpliendo y pensamos que debería replantearse el pacto y en la Comisión de Seguimiento sería uno de los puntos a tratar", ha indicado Estañ. Mata, por su parte, cree que este encuentro podría celebrarse entre el 2 y 3 de este próximo mes.