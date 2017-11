El PSPV dice que "quedan opciones jurídicas" a Echávarri y que no pedirá su dimisión si no se abre juicio oral

Mata se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, al ser preguntado por la posición de su partido tras el procesamiento de Echávarri en relación con presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, en la que el primer edil tenía competencias en la Navidad de 2016.

Al respecto, Mata ha puntualizado que el auto de procesamiento dictado contra Echávarri es recurrible, con lo que le quedan "opciones jurídicas" antes de que se dictase un auto de apertura de juicio. "Y Gabriel creo que las explorará y las llevará a cabo. Lo lógico es que recurra", ha manifestado.

Si la Audiencia --ha proseguido-- confirmase el procesamiento y se dictase apertura de juicio, "estaríamos en otro paso y en una situación a la que ya nos comprometimos hace meses": "Dijimos claramente que cuando a alguien se le abriera juicio, la organización pediría la dimisión. Situación en la que no estamos", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha manifestado que si el alcalde dice que no dimite, su formación en Alicante "tomará las decisiones oportunas". "Debe cumplir el pacto. Los pactos están para cumplirlos y, si no, tiene unas consecuencias", ha advertido.

La portavoz adjunta de Podem en las Corts, Fabiola Meco, ha recordado que su formación ya pedía la dimisión de Echávarri e instaba al PSPV a retirarle el apoyo y a Compromís a tener un papel "más decidido".

Por otro lado, desde el PP, la portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, ha pedido al PSPV que "aplique lo que pedía cuando había otras situaciones en otros partidos". "Esperamos --ha proseguido-- que Echávarri presente de forma inmediata su dimisión y, si no, que el PSPV tome medidas".

A su juicio, Alicante "no puede mantener esta situación de desastre absoluto no solo por el tema de las imputaciones, si no porque ese gobierno no está dando soluciones a los alicantinos".

En esta línea, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha exigido al PSPV que "aparte a Echávarri y que demuestre así que se cree la regeneración y la lucha contra la corrupción".

"Alicante --ha señalado-- es la segunda ciudad de la Comunitat Valenciana y en estos momentos tiene a su alcalde imputado", ha añadido, al tiempo que ha considerado que "tiene que dimitir por coherencia y por honor" y ha lamentado que "Compromís y Guanyar mantengan esta situación".