PSPV defiende la retirada de sus enmiendas porque si se retrasan los PGE la posibilidad de ejecutar inversiones es nula

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, ha justificado la retirada de las enmiendas del PSOE a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en el Senado porque "sería una trampa mortal" que quedaran bloqueados hasta otoño y a España "le conviene un presupuesto, el que haya, en funcionamiento, no vivir con uno prorrogado" porque si aprobándolo en junio "la posibilidad de ejecutar es muy baja, si se aprueba en septiembre, octubre o noviembre, la posibilidad de que las inversiones se ejecuten es nula".

Así se ha pronunciado Mata en declaraciones a los medios, ante los que ha reconocido no entender "cómo hay mucha gente que le hace el juego a Rajoy y al PP a fecha de hoy" porque "no hay ningún drama por retirar enmiendas" y, de hecho, ha apuntado que "ojalá todo el mundo retirara todas las enmiendas en el Senado y el PP no pueda hacer obstruccionismo, vuelva al Congreso y haya un presupuesto".

Ha explicado que la nueva ley de contratos del sector público exige para hacer licitaciones que haya un presupuesto vivo seis o siete meses antes de que se produzcan y "cuando la gente habla de enmiendas como cromos del coyote" debe saber que "ninguna de las enmiendas relativas a infraestructuras, dotaciones, se va a poder ejecutar por ningún gobierno" si se retrasa la aprobación.

Para Mata, el reto de las fuerzas progresistas es trabajar por el presupuesto de 2019: "El peor favor que le podríamos hacer a los españoles, incluso a los valencianos, es enredarnos con los presupuestos de 2018, que lleguemos al mes de octubre y que nada se pueda ejecutar".

Por ello, ha pedido "mucha tranquilidad, alegría y ver cómo van evolucionando las cosas" y ha indicado que sus esperanzas están puestas en llegar a 2019 "teniendo el horizonte del modelo de financiación claro, teniendo claro que las inversiones comprometidas en su día como el Corredor Mediterráneo y las que tengan que venir avancen" o que la AP7 se libere en 2020 una vez acabe la concesión. "Ojalá mañana nos perdonaran lo de La Marina, eso no se va a resolver hoy, hace falta un poco de estabilidad, de paciencia", ha asegurado.

El dirigente socialista también ha remarcado que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometió en el Congreso a ejecutar los PGE tal y como estaban porque sabe que ese presupuesto "es el único que se puede ejecutar" y fue votado tras ese compromiso.

Preguntado sobre si considera que Compromís y Podemos deberían retirar sus enmiendas, ha respondido: "Ojalá, iríamos más rápido, no van a aportar nada, las que tienen que ver con infraestructuras no van a llevar a que se vea en licitaciones, como no haya presupuesto y se apruebe en noviembre, el 99% de las grandes infraestructuras nuevas no se podrían ejecutar nunca".

"SON MEJORABLES"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que mantienen sus enmiendas porque siguen pensando que los presupuestos "son mejorables" e intentarán que se mejoren las inversiones, que es donde "más perjudicados salimos los valencianos", y ha lamentado la retirada de las socialistas: "Además, hay enmiendas conjuntas, espero que el PSOE continúe trabajando con nosotros", ha añadido.

Ha recordado que aún queda tramitación y "aunque se aprobaran como están, siempre el Gobierno tiene vía libre para hacer pequeñas modificaciones que compensen la infrainversión" en la Comunitat". "Esperamos que en cualquiera de los trámites estos presupuestos puedan ser mejorables de cara a la distribución de los recursos del Estado de una manera más objetiva".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha recordado que el Botànic presentó enmiendas que tenían que ver con inversiones y con el Transporte Metropolitano, Cercanías y la financiación "y esas enmiendas se van a mantener".

"Si el PSOE ha decidido abandonarlas tendrá que explicar por qué, pero nosotros las vamos a mantener y esperamos que salgan adelante", ha asegurado, para remarcar que esos PGE no les gustaban y siguen sin hacerlo "porque consolidan la precariedad y la invisibilidad de la Comunitat".