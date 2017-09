El PSPV avisa a Montoro por la financiación: "No vamos a permitir ni que nos chuleen ni que se rían de los valencianos"

El PSPV ha advertido este sábado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no permitirá que "se chuleen ni que se rían de los valencianos" con la financiación autonómica, y le ha instado a que ponga en marcha "una reunión y un trabajo serio" para abordar "uno de los grandes problemas que tenemos" en la Comunitat.

Quien se ha pronunciado en estos términos ha sido el portavoz del PSPV-PSOE, Jorge Rodríguez, tras la primera reunión de la ejecutiva surgida a raíz del 13 Congreso de los socialistas valencianos, ante las palabras expresadas este viernes por el ministro, que acusó al Gobierno valenciano de "no hacer otra cosa que llorar".

Cristóbal Montoro alertaba, en la Interparlamentaria del PP que se celebrada en Alboraya (Valencia), que intentar cambiar el modelo de financiación no se hacía "a base de hacer tirones, a base de hacer declaraciones públicas todo el día o a base de llorar" y agregaba que llorar es "lo que hacen algunos políticos en esta tierra, que no hacen otra cosa que llorar, que no tienen otro discurso".

Frente a estas declaraciones, Rodríguez ha defendido que lo que demuestra el PSPV es que "sabemos trabajar; poner, por encima de todo, los intereses de los valencianos y mejorar una comunidad que ha sido castigada durante 20 años por los gobiernos del PP", como, según ha dicho, lo muestran todos los índices, que han mejorado.

El portavoz de los socialistas ha advertido a Montoro de que no permitirán que "ni que nos chuleen ni que se rían de los valencianos, como hace el PP desde hace muchos años" y le ha instado a que, por contra, "ponga en marcha una reunión y un trabajo serio para abordar uno de los grandes problemas que tenemos los valencianos, como es la financiación", según ha informado el PSPV en un comunicado.

Al respecto, ha anunciado que una de las primera medidas adoptadas por la nueva Ejecutiva ha sido la puesta en marcha de una campaña que recorrerá todos los pueblos y ciudades para informar a los ciudadanos "de los graves problemas que nos está ocasionando la infrainversión y la infrafinanciación a la que nos tiene sometido el PP de --Mariano-- Rajoy y, por tanto, para explicar pueblo a pueblo 'el problema valenciano'".

"Tenemos que hacer ver que esos términos que nos parecen tan lejanos y distantes como es la financiación autonómica o las inversiones, tienen repercusión directa sobre nuestros hijos e hijas y sobre nuestros mayores, porque afectan directamente a la dependencia, a la educación, a la sanidad y a todos los servicios básicos que garantizan la existencia del Estado del Bienestar", ha incidido Jorge Rodríguez.

ADHESIÓN "A TODAS LAS INICIATIVAS" PARA RECLAMARLA

Los socialistas han anunciado también su adhesión "a todas las iniciativas políticas que se pongan en marcha para exigir el cambio del modelo de financiación".

Además, Jorge Rodríguez ha instado al presidente del Gobierno, que este sábado ha clausurado la Interparlamentaria del PP, a que "en lugar de visitarnos y ver por la ventanilla los problemas que su gobierno está provocando en la Comunitat", afronte "los problemas reales de los valencianos y valencianas porque es evidente que hay un problema de infrafinanciación, en el que todo el mundo coincide, pero del que ahora el PP quiere desentenderse para anteponer por encima de todos los intereses del propio PP".

"Si no somos capaces de afrontar en esta legislatura el problema del modelo de financiación, la Comunitat va a perder retos de futuro por no tener recursos suficientes para adaptarnos a la realidad actual", ha alertado.