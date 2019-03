La 'número dos' del PSOE evita señalar a Ciudadanos como socio preferible y sólo excluye a Vox de los pactos

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha evitado señalar a Ciudadanos como socio preferible a los independentistas en una eventual investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 28 de abril, como sí hizo en cambio el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, en una entrevista este domingo en 'El Español'.



"Ciudadanos es preferible a los independentistas en una investidura de Sánchez", dijo Ábalos. Pero la vicesecretaria general, en rueda de prensa en Ferraz, no ha secundado las palabras del 'número tres'. "Si tenemos opciones de gobernar porque no sumen (las tres derechas) pondremos nuestro programa encima de la mesa y al escrutinio de los 350 diputados de la Cámara" si bien inmediatamente después ha precisado que con Vox no pactarán ni van a llegar "a ningún acuerdo".

Lastra ha recordado cómo Ciudadanos, junto al PP, ha bloqueado numerosas iniciativas de los socialistas desde la Mesa del Congreso, donde las dos formaciones tienen mayoría y ha criticado los fichajes de "tránsfugas" que ha emprendido la formación de Albert Rivera, además del "pucherazo" en algunas de sus primarias, como en el caso de Castilla y León.

Pero sobre todo, Lastra ha arremetido contra los 'naranjas' por ponerle un cordón sanitario al PSOE y no a "una ultraderecha financiada por la Fundación Francisco Franco"