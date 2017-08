El PSOE rechaza el delito de sedición que plantea el PP y llama al diálogo sobre Cataluña antes del el 1-O

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha hecho este miércoles un llamamiento al diálogo en Cataluña para buscar acuerdos con los independentistas antes de que se celebre el referéndum que prepara la Generalitat para el 1 de octubre, es decir, "antes de que haya una ruptura del orden constitucional". La dirigente socialista ha rechazado que ahora el PP se plantee la vía del delito de sedición, pero celebra que el Gobierno descarte aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de la autonomía.

Con el objetivo de "tomar la iniciativa" en esta búsqueda de soluciones, el PSOE reunirá a su Comisión Ejecutiva Federal el próximo 28 de agosto para debatir y decidir las medidas que van a llevar al Congreso de los Diputados durante el mes de septiembre para tratar de frenar el desafío soberanista, según ha anunciado Lastra.

"Nosotros creemos que vale más buscar las soluciones ahora que hacerlo el día 2 de octubre", ha defendido la dirigente socialista durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Ferraz, tras la reunión que la Comisión Permanente Federal ha celebrado este miércoles.

CONTRA EL "INMOVILISMO" DEL GOBIERNO

Según Lastra, la solución al conflicto político que vive Cataluña no es el "inmovilismo" del Gobierno, sino potenciar "el diálogo constitucional" y, por ello, van a "tomar la iniciativa", fijando su hoja de ruta de medidas a finales de agosto, para poder ponerla en marcha antes del referéndum del 1-O, con la esperanza de convencer a los independentistas y que no llegue a celebrarse.

"Evidentemente esto no es fácil, no es nada sencillo pero nuestra obligación, como primer partido de la oposición, y ya que el Gobierno no lo hace, es intentarlo. Por eso también hacemos un llamamiento no sólo al Gobierno sino al resto de fuerzas", ha explicado.

En este sentido, Lastra ha señalado que aunque todavía no han hablado con el PDeCAT ni con ERC sobre las medidas que planean llevar al Congreso en septiembre, en el PSOE creen que los independentistas serán conscientes de que "tienen que buscar una salida dialogada y negociada al conflicto que ellos mismos plantearon y que saben que no les lleva a ningún sitio, más que a una mayor conflictividad".

A este respecto, ha defendido la necesidad de buscar esa salida negociada antes del 1 de octubre. "Todo el mundo está de acuerdo en que hay que buscar soluciones. La diferencia está en que unos creen que hay que hacerlo antes del 1 de octubre, y otros después. Nosotros pensamos que mejor antes. Es más fácil llegar a acuerdos antes de que haya una ruptura del orden constitucional", ha enfatizado.

Así, ha señalado que aunque el PSOE respalda al Gobierno en su decisión de recurrir la ley del referéndum, porque "no hay otro camino que la legalidad", también creen que en La Moncloa "necesitan una mejor estrategia en el desmontaje del independentismo".

RECHAZA RECURRIR A LA VÍA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Además de criticar el "inmovilismo" del Gobierno, Lastra también ha rechazado que ahora el PP se plantee vía del delito de sedición, como aseguró el portavoz 'popular' en el Congreso, Rafael Hernando, en una entrevista en Europa Press. "No lo van a hacer. Estoy convencida de que no lo van a hacer porque de lo que se trata y donde tenemos que estar todos los demócratas es en buscar una salida dialogada a este problema", ha apostillado.

Eso sí, ha celebrado que el PP ahora descarte la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña. "Bienvenidos a nuestras posiciones", ha señalado, para añadir que espera que no sea la "última vez" que el PP acepta los planteamientos socialistas.

"OPACIDAD" Y "HUÍDA HACIA ADELANTE" DE LOS INDEPENDENTISTAS

Lastra también ha criticado la postura de la Generalitat de Cataluña y de los partidos independentistas por su decisión de aplazar la aprobación de la ley de referéndum. "Es un paso más en la opacidad", ha denunciado.

Asimismo, ha asegurado que, con este retraso, los independentistas buscan "acortar plazos" e "impedir al resto de los diputados ejercer su obligación de velar por el cumplimiento de las normas". "Es una más de tantas de las que están haciendo, es una huida hacia adelante más", ha rechazado.

La 'número dos' del PSOE no ha querido avanzar ninguna de las iniciativas que abordarán el próximo 28 de agosto y que llevarán al Congreso en septiembre, pero ha señalado que todo está en la hoja de ruta que aprobaron con la declaración de Barcelona.

"La Comisión de Estudios para la reforma de la Constitución forma parte de la declaración de Barcelona y es una más de las medidas que se pueden adoptar. El 28 de agosto se sabrá qué es lo que vamos a hacer en septiembre", ha afirmado, al ser preguntada sobre la creación de esa comisión de estudios en el Congreso.

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD TERRITORIAL

En cuanto al debate interno que existe en el PSOE sobre el concepto de la plurinacionalidad, Lastra ha explicado que su formación ya cerró en su último Congreso el debate sobre el reconocimiento de la diversidad territorial, y que ahora lo que hay que hacer es negociar una reforma de la Constitución para configurar en Estado federal.

"Lo que pretendemos es que se garantice la diversidad territorial y que se garantice la igualdad económica y social entre los españoles", ha insistido al ser preguntada sobre el número de naciones que el PSOE defendería reconocer en la Constitución, y tras dejar claro que, en todo caso, los socialistas creen que "solo hay una soberanía nacional", que es la española.