El PSOE secundará la huelga de dos horas convocada por los sindicatos mayoritarios

En rueda de prensa tras la celebración del comité electoral, Sicilia ha añadido que a pesar de que "ellos" --los políticos-- no tiene derecho a huelga, desde el PSOE despejarán la agenda como muestra de apoyo al movimiento feminista, y ha anunciado que "el salario de ese día será donado a asociaciones feministas".

Durante la rueda de prensa, y al hilo de esto, ha presentado el vídeo que han preparado desde el PSOE como muestra de apoyo a la huelga, y en el que incluyen lemas como el de 'Cuando dice no, es no, y cuando no dice sí, también es no', o el de 'Nos queremos vivas', para terminar con el eslogan de 'La España que quieres es feminista'.

En este sentido, Sicilia ha recalcado que el PSOE quiere un país feminista "que no tenga que lamentar más casos de violencia de género", por lo que ha reiterado que continuarán defendiendo el movimiento feminista, y formarán parte de él, "acompañándolo y escuchándolo".

"Cada día se ponen en nuestro país 456 denuncias por casos de violencia de género, 200 mujeres llaman a diario al 016 para denunciar esta violencia machista, por eso queremos de manera clara defender el movimiento feminista (...), y es lo que haremos el 8 de marzo", ha reiterado.