El PSOE llama a la oposición a "asumir su responsabilidad" sobre la comparecencia de Rajoy por Gürtel en el Congreso

En los pasillos del Congreso, Robles ha explicado que el PSOE ya ha asumido la suya registrando, junto a Unidos Podemos, una petición de convocatoria de la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones-- para que debata si se celebra un Pleno extraordinario después de las "lagunas y omisiones" de tipo político que Rajoy evidenció este miércoles en la Audiencia Nacional, donde demostró, según ha denunciado, la misma "arrogancia" y "displicencia" que en el Congreso.

"Cada fuerza parlamentaria sabrá lo que tiene que hacer en función de la situación política que tenemos en este momento", ha resumido la dirigente socialista, tras conocerse que Ciudadanos no apoyará esa solicitud planteada conjuntamente por los socialistas y el grupo confederal.

NO SE PUEDE AMPARAR EN LOS 'NO SÉ'

Robles ha subrayado que el jefe del Ejecutivo debe acudir al Pleno del Congreso en verano para explicar "por qué no quiere asumir responsabilidades políticas" después de que, en su declaración ante la Audiencia Nacional, no respondiera a cuestiones políticas sobre una gestión que ha culminado con una serie de procesos judiciales.

"Políticamente hablando, Rajoy no se puede amparar en un 'no sé' o en un 'no contesto' y entendemos que tiene que venir al Parlamento y explicarlo --ha insistido--. Y si no da las explicaciones adecuadas, asumir, lógicamente, responsabilidades políticas".

En este punto, se le ha preguntado sobre el cambio de postura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que en primarias apostó por que Rajoy diese esas explicaciones en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP y ahora pretende que lo haga también en el Pleno.

NO HAY UN CAMBIO DE POSICIÓN

A este respecto, Robles ha negado que haya un cambio de posición. Sólo que este miércoles hubo "un hecho nuevo", como lo es la declaración judicial de Rajoy, con la que, a su juicio, ha generado "una inseguridad y unas grandes lagunas" que exigen su presencia en sede parlamentaria.

Ahora bien, ha querido dejar claro que eso no quita que el PSOE siga manteniendo la solicitud de comparecencia de Rajoy en la citada comisión sobre la financiación del PP, por la que hasta el momento han desfilado los distintos tesoreros del PP, comenzando con Luis Bárcenas. "Son ámbitos parlamentarios que no son incompatibles y que, además, pueden ser complementarios", ha apostillado.