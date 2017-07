El PSOE apoya el no reconocimiento de la Constituyente y que la UE estudie medidas adicionales, con consenso

Además, ha dejado claro que está a favor de que en la UE se estudien medidas adicionales, "basadas en el consenso". Las medidas que pueda tomar el Gobierno de España tienen que ser con consenso internacional para que tengan más fuerza", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Así, ha dado su apoyo a la decisión del Gobierno de Perú de convocar una reunión urgente de ministro de Exteriores de la región porque, a su juicio, ahora le "corresponde a la comunidad internacional, a la UE, a la OEA, ir a una presión absoluta". "Exigimos a la comunidad internacional que tome medidas claras contra Venezuela", ha añadido.

El portavoz socialista ya reaccionó la pasada madrugada a través de su cuenta de Twitter, recalcando que el Grupo Socialista "denuncia la deriva tiránica de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro y exige se le devuelva a los venezolanos la convivencia, la democracia y la libertad".

A su juicio, la Constituyente ha sido un "autogolpe de Estado (de Maduro) para arrogarse todo el poder" y con ella Venezuela ha pasado a ser, no ya una "democracia orgánica" como dijo Felipe Gonzáez, sino que "se ha convertido de facto en una dictadura tiránica donde se mata a gente, hay juicios sumarísimos, y ahora quiere cambiar a la Fiscal y a todos los jueces". Maduro, ha añadido, "está jugando con la vida y el futuro de la gente".

El diputado ha reconocido que pensó que Maduro mostraría "sensatez" y en el último momento "pensaría más en su pueblo y daría un paso atrás", pero que, en esta situación, ahora "la OEA tiene que adoptar medidas concretas y también la UE y la ONU" y así "posibilitar entre todos que esto vuelva atrás" porque la situación es de "preguerra civil".

ZAPATERO Y LA CONSTITUYENTE

Preguntado por las palabras del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que este sábado apostó, entre otras cosas, por "fijar nuevas reglas y garantías" para que la Asamblea Constituyente se comprometa con el respeto a los poderes constitucionales "y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder", ha advertido de que la Constituyente no puede legitimarse de ninguna forma.

"No podemos de ninguna manera entender ni dar validez de ningún tipo normal ni de facto a lo que no ha sido más que un autogolpe de "Estado, el PSOE no puede decir a la Asamblea Constituyente que respete nada porque nada puede respetar", ha remachado.