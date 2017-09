Política

El PSOE no se pronuncia sobre una hipotética aplicación del artículo 155

La Ejecutiva Permanente del PSOE ha decidido no pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña bajo el argumento de que el Gobierno no tiene una posición clara sobre esta cuestión y por tanto el PSOE no puede pronunciarse sobre meras "hipótesis".