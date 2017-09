El PSOE critica posición de Iglesias en Cataluña pero pide a Rajoy que le reciba

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha dicho hoy que no considera "democráticamente correcto el análisis" que está haciendo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre Cataluña, pero que a pesar de ello el presidente Rajoy debería hablar con él porque representa a cinco millones de votantes.

En una comparecencia de prensa en Ferraz junto al responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero, la exministra ha criticado que Podemos "separe la legitimidad de la legalidad" para justificar el referéndum independentista del 1 de octubre, ya que para el PSOE esos conceptos "en democracia son distinguibles, no separables".

Calvo, que ha aseverado que el PSOE no tiene "socios preferentes" -a diferencia de lo que reiteró este lunes el secretario general, Pedro Sánchez, sobre que Podemos seguía siendo su socio preferente-, ha intercedido, no obstante, por Iglesias para que Rajoy no le ignore en la respuesta del Estado al desafío secesionista.

"El presidente del Gobierno haría muy bien en hablar con todos, porque todos sumamos en una situación como ésta", ha insistido la dirigente socialista.