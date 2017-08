El PSOE pide a los catalanes que no participen en el "simulacro" de referéndum para "no legitimar" una nueva frustración

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha pedido este miércoles a los catalanes que no participen en el "simulacro" de referéndum que la Generalitat de Cataluña tiene previsto celebrar el próximo 1 de octubre para así "no legitimar algo que crea frustración" debido a que tendrá "valor nulo".

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Narbona ha hecho este llamamiento, en línea con el aviso que ya lanzó el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que aseguró que los alcaldes del PSC que participen en el referéndum unilateral serán sancionados.

Asimismo, sobre la decisión de Podemos Cataluña de apoyar la participación en la iniciativa, la socialista ha dicho esperar que la formación cambie su posición para "no legitimar" una iniciativa que solamente va a "acentuar la fractura" en la sociedad. En este sentido, ha avisado de que el referéndum va a ser un "simple recuento" que carecerá de "valor legal": "No es una consulta con garantías democráticas. Hay una ausencia total de garantías mínimas", ha argumentado.

Preguntada si tiene asumido que el 1 de octubre habrá urnas para poder votar, Narbona ha dicho que "es posible" que la Generalitat las coloque porque celebrar ese referéndum es lo que el Gobierno catalán es lo que quiere "por todos los medios". A su juicio, la votación "debería evitarse con la máxima prudencia", pero "sin dejar de iniciar" un camino de diálogo con Cataluña: "La ley sin la política no va a resolver los problemas", ha subrayado.

ESPACIO DE DEBATE EN SEPTIEMBRE

Así, ha vuelto a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que, además de cumplir la ley, "tome iniciativas políticas". En esta línea, ha apuntado que el PSOE va a poner en marcha "todos los mecanismos" para poder abrir en septiembre un espacio de debate entre las fuerzas parlamentarias sobre el asunto catalán.

Narbona cree que, en el proceso de diálogo, "no se trata tanto de convencer" a los independentistas porque "seguramente no están dispuestos a escuchar argumento". A su juicio, hay que dirigirse a la población "catalanista" y convencerla de que el referéndum no tiene ningún "valor legal".

Además, ha tachado de "antidemocrática" la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con España. Frente a esta "deriva", ha apuntado, el PSOE "insiste en la legalidad".

Según Narbona, el PSOE apoya el cumplimiento de la legalidad pero también pide "mesura y proporcionalidad". Así, ha incidido en la defensa de un único Estado español y una única soberanía, al mismo tiempo que ha abogado por una reforma constitucional en sentido federal que reconozca España como una 'nación de naciones'. "Varias comunidades autónomas se autodefinen como nacionalidades históricas", ha añadido.