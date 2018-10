PSOE no descarta participar en la comisión por la tesis de Sánchez en el Senado pero votará en contra su creación

Según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, esa comisión impulsada por los 'populares' es "un ejemplo más del uso abusivo" que hacen de la institución utilizando la "mayoría absolutísima" de la que disponen.

Por su parte, fuentes del PP han señalado que el calendario para la creación de dicha comisión ya está en marcha, y el objetivo es acelerar plazos para constituirla cuanto antes. Así, si todo sigue sus previsiones, este martes será calificada por la Mesa del Senado (que estaba pendiente del informe de los letrados de la Cámara), y será trasladada a la Junta de Portavoces del 30 de octubre para incluirla en el orden del día de la sesión plenaria del 6 de noviembre.

Una vez que el Pleno, en el que el PP tiene mayoría absoluta, apruebe la creación de la comisión, el presidente del Senado dará a los grupos parlamentarios un plazo para designar a sus vocales. Una vez que estén presentados los nombres, en un máximo de diez días, se constituirá la comisión y podrá echar a andar.

En esa primera sesión, según informan fuentes del Grupo Popular, será cuando se elija la mesa de la propia comisión y ésta a su vez decidirá sobre plazos y plan de trabajo.

PUEDE ARRANCAR EN ESTE 2018

Aunque los grupos opten por no participar, la comisión podría seguir adelante al igual que ya ha ocurrido con la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos. No obstante, fuentes socialistas no han confirmado que se nieguen a participar, y que esa decisión dependerá de si realmente es calificada por la Mesa y del momento político en el que tengan que decidir.

Por otro lado, la comisión deberá avisar a los comparecientes, entre ellos al presidente del Gobierno, con un mínimo de 15 días de antelación. Con este calendario, y en caso de que se agilice el trámite de constitución de la misma, la primera comparecencia en comisión se produciría antes de final de año.

Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, señaló el viernes pasado que su grupo no tiene claro quién será el primero en ser llamado, pero apuntan a que la idea inicial de que fuera Sánchez pierde fuerza y optarían por ir llamando a comparecientes de menor a mayor importancia. Esto les permitiría mantener en el tiempo el interés mediático por dicha comisión.