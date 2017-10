El PSOE descarta la mediación propuesta por Puigdemont e Iglesias

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado hoy las mediaciones propuestas para tratar de resolver el conflicto catalán tanto por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el apoyo de los partidos nacionalistas.

"No veo la necesidad de que haya ninguna mediación", ha dicho Ábalos en una entrevista en RNE, en la que ha subrayado que "la mediación la tienen que ejercer en su conjunto las fuerzas políticas votadas por la ciudadanía".

En su opinión, no tiene ningún sentido introducir a la Iglesia, como plantea el líder de Podemos, ni cualquier otro elemento fuera del espacio político, puesto que al final se acabaría discutiendo sobre la validez del propio mediador.

"No nos perdamos ahí, son elementos que se introducen y que no ayudan", ha pedido el dirigente socialista, que ha incidido en que en estos momentos no se dan las condiciones para dialogar con "alguien que se ha instalado en la ilegalidad".

Por eso, ha vuelto a pedir a Puigdemont que se desconvoque el pleno del parlamento catalán previsto para el próximo lunes en el que se prevé la declaración unilateral de independencia.

"No se puede apelar al diálogo y al mismo tiempo estar manteniendo el desafío, que en este caso más inmediato es la convocatoria de Parlament para el lunes", ha advertido.

El secretario de Organización del PSOE ha reiterado además su apoyo al Gobierno y ha insistido en que cualquier decisión hay que tomarla en el marco escrupuloso de la ley, pero siempre con mesura y proporcionalidad para evitar "daños colaterales" como los producidos en la jornada del 1 de octubre por las cargas policiales.

Unos daños de los que ha responsabilizado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, así como de la mala gestión política del conflicto.

"No es un tema de la intervención policial exclusivamente, sino también de la información previa y de su propio cometido en el Gobierno, porque era la encargada de la relación con Cataluña", ha recalcado.

Ábalos ha justificado así la reprobación a la vicepresidenta que el PSOE planteará en el Congreso aún sin fecha, porque para el pleno de la próxima semana no dispone de cupo parlamentario.

Y, frente al "empeño" de algunos dirigentes del PP de que el PSOE se subordine al Gobierno, ha señalado que no se puede olvidar que defender al Estado de derecho también supone exigir al Ejecutivo responsabilidades por su gestión que, ha insistido, en este caso ha sido "torpe" y ha puesto en cuestión la fortaleza del Estado y la imagen exterior de España.