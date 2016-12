El PSOE canario anuncia que buscará mayorías alternativas para el Gobierno regional y resto de instituciones locales

Además, los socialistas han nombrado a la ex vicepresidenta del Ejecutivo regional Patricia Hernández nueva presidenta del Grupo Parlamentario socialista y anunciado "una batería de iniciativas" para que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "comparezca ante el Parlamento para dar explicaciones a los grupos" e intentar que se someta a una cuestión de confianza.

Con todo ello, Patricia Hernández sustituye a Dolores Corujo a la cabeza del Grupo, mientras que Iñaki Lavandera, por su parte, se mantiene como portavoz.

Rodríguez Fraga explicó que el PSOE no está "en un proceso de dinamitar o desestabilizar, sino que se trata de la tendencia natural de un partido que quiere estar en las instituciones".

"Necesitamos tiempo para hacer una reflexión profunda para diseñar un proceso en el que el PSOE va a actuar conforme a sus directrices y sus principios", ha explicado, para resaltar también el "papel" en estas decisiones los secretarios locales e insulares.

EL PSOE, AÚN "SIN PROPUESTAS" DE CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES

Hasta el momento, reconoció, "aún no ha habido propuestas concretas" y ha insistido en que los socialistas van a buscar mayorías "mejores en el caso de que sean viables y convenientes". "Hemos hablado con todos los partidos y vamos a seguir hablando, y ahora más, porque abriremos vías para negociar", incidió.

Para el presidente de la gestora, el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) "es un paradigma de cómo no se deben hacer las cosas tanto en las formas y en el fondo, dado que enfrenta instituciones, rompe consenso, se salta normas, altera el proceso que se había negociado y además desvertebra Canarias".

NO VAN A HACER CONCESIONES CON LA LEY DEL SUELO

Sobre la futura tramitación en sede parlamentaria de la Ley del suelo, ha dicho que "ya no" están "obligados a hacer concesiones". "Porque no estamos en un pacto, somos libres de los compromisos que adquirimos en el camino y que hemos cumplido, no como quienes los incumplen constantemente, motivo por el cual ahora estamos en esta situación", apuntilló.