El PSOE apoya un uso limitado del 155 para convocar elecciones, pero aún confía en que se pueda evitar

El PSOE está a favor de, llegado el caso, aplicar el artículo 155 en Cataluña de manera "quirúrgica", es decir, de un modo muy limitado que permitiera al Gobierno asumir tan sólo las competencias necesarias para garantizar la vuelta a la legalidad de las instituciones catalanas, lo que a su juicio pasa por convocar elecciones autonómicas, han informado fuentes de la dirección del partido.

El Estatut reserva en exclusiva al presidente de la Generalitat la competencia de disolver la Cámara y convocar elecciones, por lo que el Ejecutivo español debería asumir, vía el 155, las funciones que dependen en la actualidad de Puigdemont para adelantar los comicios.

AL MENOS 54 DÍAS CON LA COMUNIDAD INTERVENIDA

Aunque los socialistas son partidarios de aplicar el 155 en Cataluña, si finalmente es necesario, el menor tiempo posible, reconocen que el periodo en que tendría que estar vigente posiblemente debería prolongarse más allá de los 54 días que fija la ley desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración.

En rueda de prensa, Sánchez ha desvelado que Rajoy conoce cuál es la interpretación que el PSOE hace de este artículo, nunca usado antes, y se ha mostrado seguro de que la tendrá en cuenta si finalmente se ve obligado a aplicarlo.

No obstante, los socialistas preferirían, y aún mantienen esperanzas, que no sea necesario aplicar este precepto constitucional porque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actúe de tal manera que consiga evitar su puesta en marcha.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a apoyar al Gobierno si decide finalmente aplicar el artículo 155, que le permite, con el aval del Senado, adoptar todas las medidas para forzar a las autoridades de una autonomía a cumplir la legalidad.

El Gobierno ha activado este miércoles la vía del 155 al enviar un requerimiento a Puigdemont para que aclare si este martes en el Parlament hizo o no una declaración unilateral de independencia. El Ejecutivo le da de plazo hasta el lunes para responder si ha declarado la independencia, y si lo ha hecho, tendrá hasta el jueves para ordenar la revocación.

El PSOE no pierde la esperanza de que el compromiso que ha conseguido arrancar a Rajoy para que acceda a iniciar en el Congreso en 2018 el debate sobre la reforma constitucional empuje a Puigdemont a recapacitar.

PRESIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE PUIGDEMONT

En la cúpula del PSOE están convencidos de que si Puigdemont no fue más allá en el Pleno del martes se debió a la presión que tiene de la comunidad internacional para que no haga una declaración unilateral de independencia con valor jurídico. Y si no lo hizo entonces, no ven motivos para que lo haga ahora.

En cualquier caso, los socialistas son al mismo tiempo escépticos ante el escenario de que Puigdemont dé marcha atrás de manera clara en sus planteamientos.

Pero más allá de lo que haga Puigdemont, en la dirección del PSOE no ocultan su satisfacción por cómo han negociado con el Gobierno el planteamiento que desde el verano venían defendiendo para dar una salida al órdago independentista, y que pasaba por combinar la ley con la política.

Sánchez ha reconocido que ha mantenido muchas más conversaciones y reuniones con Rajoy de las que se hicieron públicas. Según fuentes de su equipo más próximo, fue en septiembre cuando los dos dirigentes llegaron a un acuerdo para comprometerse a abrir el debate sobre la reforma constitucional en 2018, reforma que los socialistas vienen reclamando desde la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE.

El secretario general guardó celosamente el detalle de sus conversaciones con Rajoy, que no compartió con los líderes territoriales del partido, en cuyo seno arreciaron esta semana las voces de dirigentes históricos exigiendo a Sánchez que apoyara al Gobierno en la aplicación del 155 en Cataluña.

En la cúpula del partido aseguran que ahora, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como los distintos territorios, están contentos con el compromiso arrancado a Rajoy y el apoyo que Sánchez ha comprometido en caso de tener que aplicar el 155.