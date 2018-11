El PSOE denuncia que se vaya a investigar la tesis de Sánchez y acusa al PP de hacer del Senado "un lodazal"

En declaraciones durante el Pleno que se celebra este miércoles y en el que se dará luz verde a esta comisión, Gil ha subrayado que la Fiscalía ya rechazó ante una denuncia de Vox que hubiera delito en la elaboración de ese trabajo universitario. "Si no hablamos de un delito, el Senado no es órgano académico que tenga que dedicarse a estudiar una tesis doctoral", ha dicho el portavoz socialista.

Ha defendido también que el presidente del Gobierno no acuda finalmente a un Pleno específico sobre este asunto como le exigía el PP, pese a que afirmó que estaba dispuesto a hacerlo. Ha recordado que comparecerá el próximo mes a petición propia en el Pleno del Senado (el 18 de diciembre) para debatir sobre política general y que los grupos podrán entonces preguntar "sobre todas las cuestiones que quieran abordar".

"La tesis está publicada, diseccionada, se han pasado todo tipo de controles y dado explicaciones", ha insistido el portavoz parlamentario, que no ha adelantado cuál será la actitud de su grupo en la comisión cuando empiece a trabajar.

De momento, el Pleno autorizará hoy su creación, pero el PP, con mayoría absoluta, no ha adelantado qué velocidad quiere dar a los trabajos y cuándo citará a los primeros comparecientes, lo que podría quedar ya para después de Navidad. "No conocemos el planteamiento de la comisión y no descartamos nada. Cuando conozcamos las pretensiones del PP, veremos", ha concluido Ander Gil.