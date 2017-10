PSOE, a independentistas: Cuenten a los ciudadanos que unos catalanes muy corruptos les robaron el 3% de su sudor diario

En su segunda intervención en la comisión del Senado que debate la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el portavoz del PSOE, Ander Gil, ha advertido a los independentistas de que creen estar jugando "a lo heroico y están rozando el ridículo".

Tras recordar a los senadores independentistas que "son las personas y no las regiones las que pagan impuestos", les ha afeado que estén "demasiado ciegos" por la obsesión de obtener una buena bandera y no vean que ya "tienen su bandera, su lengua, su parlamento, su identidad" gracias a la organización territorial de España y "no a pesar" de vivir en este país.

"Todo lo que un estado independiente pretende ya lo tienen, lo vean o no lo vean", ha asegurado Gil, quien ha advertido de que en una Cataluña independiente las posibilidades de un ciudadano de recibir un trasplante de corazón se reducirían notablemente pues no es lo mismo formar parte de un sistema de solidaridad de 47 millones de habitantes que de 7 millones. "Hay cuestiones que las fronteras impiden por muy rica" que sea la región que se independiza, ha alertado Gil con este ejemplo.

El senador socialista ha reducido las críticas al PP a su ofensiva contra el Estatut catalán, que cristalizó con una sentencia del Tribunal Constitucional, a partir de un recurso de los 'populares', que recortó en 2010 el texto que los catalanes habían votado ya en referéndum. Gil les ha recordado cómo entonces acusaban al PSOE de estar rompiendo España, cuando la amenaza de secesión es mucho mayor ahora que entonces.

Gil no se ha cebado en sus críticas al PP porque los socialistas aún negocian con los 'populares' una enmienda para introducir en el decreto de medidas del 155 un freno explícito a su entrada en vigor si antes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley. Para el PP no es admisible la redacción original de los socialistas y quieren incluir la condición de que Puigdemont deba renunciar a una declaración de independencia.

A PODEMOS, EL INDEPENDENTISMO NUNCA PUEDE SER DE IZQUIERDAS

Pero Gil también ha reservado una parte de su intervención a los senadores de Podemos, a los que ha avisado de que "el independentismo no puede ser nunca de izquierdas". A la formación 'morada' le ha dicho que no se entiende su postura de defender que no se pongan muros en Europa a la entrada de refugiados y apoyen a quienes en Cataluña quieren instalar nuevas fronteras.

"Algunos han perdido el sentido de la izquierda", ha asegurado en referencia a Podemos y a la formación que lidera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "En este momento, o se está con la Constitución, o fuera de ella, no valen medias tintas", ha remarcado.

Los socialistas, ante la actual "violación flagrante del orden constitucional", no se va a poner de lado y van a defender la Constitución del 78, que ha definido como "el mayor logro de la izquierda de este país". "Empiecen a enterarse", les ha espetado a los senadores de Podemos.