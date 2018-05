El PSOE asegura que el 155 expira con un nuevo gobierno y "no cabe establecer ninguna cuestión excepcional"

"La intervención del Estado en Cataluña en el 155 expira en el momento en que se conforma Gobierno", ha señalado Gil, para incidir en que a partir de ese momento, "será de aplicación la ley y normativa que opera para el resto de las comunidades autónomas en esta cuestión".

"No cabe establecer ninguna cuestión excepcional a partir de la expiración del 155 y si se ha de producir un control de las cuentas, es porque haya elementos objetivos en el marco del cumplimiento de la ley y de las obligaciones del Ministerio de Hacienda, al igual que se hace para otras administraciones, ayuntamientos o comunidades", ha afirmado.

En este sentido, ha incidido en que "el 155 expirará en el momento en que se elija un gobierno y lo que ese gobierno vaya a hacer a partir de ese momento, está por ver" y "el Estado de Derecho tiene que estar muy expectante" porque existe la posibilidad de volver a aplicar el 155 si se incumple la ley.

"Que nadie tenga ninguna duda de que como ya hizo el Estado de Derecho, se aplicará si lo que ese gobierno hace es volver a saltarse la ley", ha asegurado Gil, para recordar que "el 155 seguirá ahí y el Estado podrá acudir a él en caso de que haya razones objetivas". "Lo ha hecho una vez y podrá volver a hacerlo, pero el acuerdo que ahora está en vigor expirará en el momento en que se conforme gobierno en Cataluña", ha reiterado.

Sobre la posibilidad de que se produzca un "tutelaje" desde Berlín del Ejecutivo que se conforme, Gil considera que "no es la mejor carta de presentación". "Un gobierno con mando a distancia del exterior bajo tutelaje de Carles Puigdemont no son la mejor manera de devolver a Cataluña la normalidad legal ni de favorecer un modelo de convivencia", ha comentado.

Tampoco le parece la mejor carta de presentación el historial de mensajes contra los españoles del previsible nuevo presidente, Quim Torra. "El independentismo tiene una mayoría en el parlamento pero no una mayoría social que respalde manifestaciones de tinte xenófobo. Es un candidato sectáreo propuesto de manera digital, por el dedo de Puigdemont del que parece que el independentismo no termina de independizarse. No parece presagiar lo mejor", ha sentenciado.

En todo caso, considera que "está faltando acción política" y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "está tardando demasiado tiempo en iniciar su responsabilidad como gobernante y político para intentar llegar a acuerdos que reconduzcan la situación y ayuden a superar la etapa", lo cual es "un handicap".