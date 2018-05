El PSOE dice que quiere gobernar en solitario "unos meses" y después convocar elecciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere gobernar en solitario durante "unos meses" con un programa de gobierno propio para después convocar elecciones, según ha explicado la secretaria de Igualdad del partido socialista, Carmen Calvo, que ha afirmado que no se negociará con otras formaciones políticas esta iniciativa.

"Es una propuesta absolutamente diferente y alternativa de Gobierno, durante un breve plazo de tiempo que le permita a los ciudadanos ir a las urnas con tranquilidad", ha dicho Calvo en rueda de prensa en la sede del PSOE.

En este sentido, ha explicado que la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está prevista para "estabilizar" un país durante una situación "excepcional", gobernar "el tiempo que considere oportuno" y después convocar elecciones.

"Tenemos que dar respuestas solventes en un plazo corto de tiempo que nos permitan ir a unas elecciones donde los ciudadanos hayan podido vivir con normalidad una situación que para nosotros no tiene ninguna normalidad", ha insistido la socialista, destacando, que no se van a mover de su propuesta y que no barajan retirar la moción de censura, "que es lo que pide Ciudadanos".

"No aceptamos nunca que el resto de partidos nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros ponemos un programa de Gobierno y un debate para que lo vean los españoles", ha explicado Carmen Calvo, que ha asegurado que no van a tener contacto con los partidos independentistas para que apoyen la moción de censura.

La secretaria de Igualdad del PSOE ha pedido al resto de grupos parlamentarios su apoyo al programa de Gobierno socialista, para que puedan gobernar "un breve tiempo" de una manera "radicalmente distinta" a la del PP. Así, ha subrayado que todos los partidos políticos "se van a poder pronunciar" sobre un programa que, en su opinión, "volverá a traer estabilidad".

Además, Calvo ha indicado que, aunque este "no era el escenario ideal", es el escenario en el que tienen que estar los socialistas "por razones éticas", ya que, según ha comentado, el PP ha decidido "no asumir responsabilidades" después de las "gravísimas situaciones de corrupción".

Precisamente, ha señalado que el presidente del Gobierno ha tenido que estar delante de la justicia como testigo y "no ha estado a la altura de la verdad". "Este país no aguanta un día más la corrupción del PP. Vamos al debate como una propuesta de limpieza de todo esto", ha sentenciado.