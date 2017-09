El PSOE celebra que el fútbol femenino entre en La Quiniela pero cree que aún no se garantizan suficientes ingresos

Así, la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, lamenta que esta iniciativa de Loterías "no haya incluido la reforma del decreto que estipula el reparto de los ingresos como medida de apoyo a la profesionalización del fútbol femenino"

Para Álvarez, la inclusión de un partido en La Quiniela es una medida "insuficiente, al no garantizar el retorno de los beneficios a los clubes femeninos, lo que implica que no actúa como medida de apoyo a la profesionalización del fútbol femenino".

En este sentido, la diputada recuerda que el Grupo Socialista ya registró una proposición no de ley el 3 de julio de 2013 (que no pudo debatirse al finalizar la legislatura), en la que no solo se pedía "dar visibilidad a las mujeres futbolistas y a los clubes femeninos sino que incluía medidas más completas y justas".

"La medida puesta en marcha por Loterías -matizó Álvarez- no incentiva los patrocinios; no se acompaña de un aumento de las retransmisiones deportivas femeninas y no queda garantizado el retorno de los beneficios por derechos de imagen a las futbolistas como si ocurre con el fútbol masculino".

Álvarez ha indicado que "es preciso regular como participarán en la distribución de la recaudación los equipos femeninos porque son dos las cuestiones a resolver: por un lado dar visibilidad y por otro garantizar ingresos que permitan al deporte femenino profesionalizarse".

En este sentido, el PSOE mantiene la necesidad de "modificar el Real Decreto 403/2013, de 7 junio para que se destine y consigne un porcentaje de distribución de la recaudación obtenida, al desarrollo del fútbol profesional femenino y constituir una comisión específica para la gestión de las aportaciones que con dicha finalidad se deriven de la recaudación obtenida, en cuya composición además del CSD, participen representantes de los equipos de máxima categoría de la superliga femenina, así como de las asociaciones que promueven programas y servicios para fomentar fútbol femenino y aumentar el número de mujeres y niñas que lo practican".

"Desde el GPS apostamos por hacer realidad un compromiso activo en el impulso por la igualdad en el deporte a través de la modificación del Real Decreto 419/1991, para que los clubes femeninos de fútbol, a través de la recaudación de las apuestas deportivas, sean entidades beneficiarias de un porcentaje que permita la promoción del deporte femenino profesional", subrayó la portavoz socialista y "mientras esto no se consiga no podremos hablar de igualdad en el deporte", concluyó.