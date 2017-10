El PSOE espera que la aplicación del 155 sea lo más breve posible y muy limitada

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho hoy que su partido apoya al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha confiado en que sea una medida "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".

En rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz, Ábalos ha denunciado la "tramposa" oferta de diálogo del presidente catalán, Carles Puigdemont, y ha mostrado el respaldo de los socialistas a la decisión del Ejecutivo de recurrir al artículo 155.

Ahora bien, cuando se conozcan las medidas, el PSOE determinará si su apoyo es "absoluto, relativo o en qué grado", ha precisado el dirigente del PSOE, quien ha deseado que sea una medida "lo más breve posible" y siempre pensando en una situación democrática para Cataluña y una intervención muy, muy limitada, para la prestación de los servicios públicos", con el horizonte de "normalizar" y procurar certidumbre".

A dos días para que el Consejo de Ministros acuerde las medidas que propondrá al Senado para el desarrollo del 155, Ábalos ha recordado, no obstante, que hasta que el pleno de esa Cámara no las apruebe habrá todavía "ventanas abiertas" y posibilidad de reconducir la situación en un marco de diálogo.

Un diálogo para el que el PSOE mantiene su oferta de comisión de reforma del estado autonómico, frente a la "tramposa oferta de diálogo" que, a su juicio, efectúa Puigdemont en la carta que ha remitido hoy a Rajoy.

"Para Puigdemont no es tal diálogo, sino negociar las condiciones de la secesión y ese marco de diálogo no lo podemos aceptar. No asumimos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a miniestado, ni la integridad territorial es negociable", ha replicado Ábalos al presidente catalán.

También le ha advertido de que los socialistas no aceptan su afirmación de que existe "represión policial en España, como tampoco existe en Cataluña".

Ábalos ha argumentado que el nivel de "desgaste", "desasosiego" e "intranquilidad" que vive la sociedad española no es bueno para el país y que la responsabilidad de los representantes políticos es "poner fin a esta situación desde la legalidad y la institucionalidad".

Con ese objetivo y para hablar de la aplicación práctica del 155, han estado reunidas esta mañana durante varias horas en Moncloa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la exministra Carmen Calvo, actual secretaria de Igualdad del PSOE y doctora en Derecho Constitucional.

"Debemos poner fin a esta etapa llena de deslealtad e insinceridad", ha remarcado Ábalos, al tiempo que ha hecho hincapié en que es al Gobierno al que corresponde tomar la iniciativa "para recuperar la normalidad, la convivencia democrática y pacífica y el autogobierno de Cataluña, absolutamente despreciado por Puigdemont".