El PSOE volvería a ganar las elecciones en Asturias con una horquilla entre 15 y 18 diputados

El dato figura en la estimación de voto de la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado entre marzo y abril, en fechas previas a las elecciones generales del 28 de abril en las que el PSOE fue la fuerza mayoritaria. La encuesta se ha hecho con 584 entrevistas en 29 municipios, realizándose 362 encuestas en la circunscripción central, 124 en la occidental y 98 en la oriental.

De esta forma, el PSOE, liderado por el actual secretario general de la FSA, Adrián Barbón, obtendría un porcentaje de estimación de voto del 30,8 por ciento. La segunda fuerza política en el parlamento asturiano sería el PP, cuya candidata es Teresa Mallada, que tendría entre 10 y 11 diputados, pudiendo llegar a perder uno respecto a la composición actual, y un porcentaje del 20,4 por ciento de los votos.

Menor respaldo porcentual obtendría Podemos, con Lorena Gil como candidata en su segunda cita electoral en unos comicios regionales. En total contaría con un 17 por ciento de respaldo y obtendría entre 7 y 9 diputados, pudiendo así mantener o bajar las estimaciones respecto a los resultados de 2015, cuando logró 9 escaños.

Como cuarta fuerza política se situaría IU, que en esta ocasión está liderada por Ángela Vallina, con un 11 por ciento de estimación de voto y obtendría entre cuatro y cinco escaños.

Según el CIS, Ciudadanos, en su segunda cita electoral autonómica, obtendría el 10,7 por ciento de los votos de los asturianos y superaría con entre cuatro y cinco escaños los tres actuales con Juan Vázquez como cabeza de lista.

Irrumpiría en la Junta General del Principado de Asturias según las estimaciones del CIS Vox, con un 4,6 por ciento de estimación de voto y un diputado, situándose como la sexta fuerza.

Foro, que cuenta con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, como principal candidata, se convertiría en la séptima fuerza en el parlamento autonómico, con un porcentaje de voto del 3,7 por ciento y podría perder representación en la Junta General o llegar a un escaño, mientras que en 2015 obtuvo tres diputados.

Con estas estimaciones, el bloque de la izquierda --formado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida--, podría llegar a lograr 32 escaños de los 45 con los que cuenta la Junta General. En la actual legislatura, la suma de estas tres fuerzas ha sido de 28 escaños, aunque no ha sido hasta el último año de legislatura cuando se han puesto de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos generales. La derecha, formada por PP, Ciudadanos, Vox y Foro, podría alcanzar los 15 diputados.

A la pregunta de a qué partido o coalición piensa votar (voto directo), el 19,5 por ciento votaría al PSOE, el 13,7% al PP, el 6% a Podemos, el 4,7% a Ciudadanos, el 4,1% a IU, el 1,9 a Vox y el 0,9% a Foro. El 31,7% declara que no lo sabe y el 10,5% afirma que no votará. Un 5,7% no contestó, mientras que un 1% votará en blanco.

En las elecciones autonómicas del 26 de mayo, el 73,9% de los encuestados afirman "con toda seguridad" que acudirán a votar, mientras que el 8,7 por ciento dicen que "probablemente sí", el 4,2 por ciento afirman que "probablemente no" y el 8,8 por ciento afirma "con toda seguridad" que no acudirá a votar.

De todos los que van a acudir a votar, el 56,9 por ciento aseguran tener decidido su voto, el 36,7 dicen que no, un 0,3 por ciento no sabe y el 6,1 por ciento no contestó.

MAYOR SIMPATÍA POR EL PSOE

El trabajo del CIS también establece unas preguntas para puntuar a los partidos según la simpatía que despiertan entre los asturianos. En este sentido, el PSOE de Adrián Barbón aglutina el 14,5 por ciento de la simpatía, mientras que el PP obtiene un respaldo del 8,5 por ciento.

No despierta simpatía ningún partido entre el 33,1 por ciento de los encuestados, Izquierda Unida logra el 5,4 por ciento, y Ciudadanos y Podemos empatan en simpatía con un 4,4 por ciento.

Vox, por su parte goza de la simpatía del 1,1% de los encuestados y Foro del 0,7%. El CIS no ha preguntado por los líderes de los principales partidos en esta ocasión.