PSOE elabora un plan de 15 medidas para ejecutarlas de forma "urgente" si sale adelante la moción y preside la Comunidad

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha elaborado un plan de 15 medidas para poner en marcha de forma "urgente" si obtiene la presidencia de la Comunidad al prosperar la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Según ha adelantado Telemadrid y han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, estas son medidas enfocadas a la regeneración democrática, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, dentro de las 225 propuestas que constituye el programa de moción del PSOE para los meses que quedan de legislatura. Estas iniciativas contarán con la financiación de los presupuestos aprobados.

No obstante, este Plan sólo se llevaría a cabo si prospera la moción de censura, para la que la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, aún no ha fijado la fecha para su debate en el Pleno del Parlamento madrileño; ya que puede hacerlo hasta antes del 7 de mayo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, señaló este martes en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que "estaría bien" que Adrados, les consultara para encontrar una fecha idónea para el debate de la moción de censura y esperaba que no lo esté haciendo "con nadie de fuera".

"Queremos ser respetuosos con las competencias de cada quien, pero me parece que estaría bien consultar al grupo que ha propuesto la moción, para encontrar una fecha adecuada, aunque no es obligatorio hacerlo. Me parece que hubiera estado bien y espero que no esté consultado a nadie más, y que esté fuera de los ámbitos de la Cámara", ha ironizado Gabilondo.

En cuanto a reunirse con Ciudadanos, como ya hicieron con los otros dos grupos para exponerle su proyecto (Programa político para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Líneas de acción para doce meses') ante la posible moción, Gabilondo aseguró que, hasta ahora, la formación naranja "ha pedido dilación" y ha indicado "que tienen dificultades para tener esa reunión", porque "prefieren la dimisión" de la dirigente madrileña.

Además, el portavoz socialista insistió en la idea de que "sería bueno" que se fijara la fecha de debate de la moción de censura, antes del día Dos de Mayo para "llevar este asunto con mayor serenidad institucional", aunque, según auguró "no será antes" de ese día.