PSOE llama al diálogo y a buscar acuerdos con los independentistas antes de que rompan "el orden constitucional" el 1-O

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha hecho este miércoles un llamamiento al diálogo en Cataluña y a buscar acuerdos con los independentistas antes de que se celebre el referéndum que prepara la Generalitat para el 1 de octubre, es decir, "antes de que haya una ruptura del orden constitucional".

Con este objetivo, Lastra ha anunciado que su formación reunirá a la Comisión Ejecutiva Federal el próximo 28 de agosto para debatir y decidir las iniciativas que van a llevar al Congreso de los Diputados durante el mes de septiembre para tratar de frenar el desafío soberanista.

"Nosotros creemos que vale más buscar las soluciones ahora que hacerlo el día 2 de octubre", ha defendido la dirigente socialista durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Ferraz, durante la reunión que la Comisión Permanente Federal ha celebrado este miércoles.

Según Lastra, la solución al conflicto político que vive Cataluña no es el "inmovilismo", que ha achacado al Gobierno, sino potenciar "el diálogo constitucional" y, por ello, van a "tomar la iniciativa", fijando su hoja de ruta de medidas a finales de agosto, para poder ponerla en marcha antes del referéndum del 1-O, con la esperanza de convencer a los independentistas y que no llegue a celebrarse.

"Evidentemente esto no es fácil, no es nada sencillo pero nuestra obligación, como primer partido de la oposición, y ya que el Gobierno no lo hace, es intentarlo. Por eso también hacemos un llamamiento no sólo al Gobierno sino al resto de fuerzas", ha explicado.

En este sentido, la 'número dos' del PSOE ha señalado que aunque todavía no han hablado con el PDeCAT ni con ERC sobre las medidas que planean llevar al Congreso en septiembre, creen que ellos mismos serán conscientes de que "tienen que buscar una salida dialogada y negociada