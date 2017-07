El PSOE no descarta censura a Rajoy al que ve "achicharrado por la corrupción"

El portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de mentir en su declaración como testigo por el caso Gürtel, ha dicho que está "achicharrado por la corrupción" y ha señalado que el PSOE no descarta presentar una moción de censura.

Puente ha explicado hoy a los periodistas de que el PSOE y Podemos han pedido de forma conjunta la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para que Rajoy explique, en un pleno extraordinario, su presunta implicación en el caso Gürtel.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Rajoy, ha recordado que "depende de los números". El PSOE, ha asegurado, "no descarta una moción de censura, pero la quiere plantear cuando exista una mayoría parlamentaria que la pueda sostener".

Después de acusar a Rajoy de mentir en la declaración de ayer en la Audiencia Nacional, como testigo en el juicio sobre el caso Gürtel que investiga una presunta trama de financiación irregular en el PP, Puente ha afirmado que el jefe del Ejecutivo se encuentra "en situación de dimitir" y "achicharrado por la corrupción".

"Todo lo que le rodea está podrido", ha añadido antes de invitarle a dimitir, y ha censurado, por otra parte, el "escandaloso silencio" del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre la declaración del presidente del Gobierno en sede judicial.

Rajoy "mintió, no dijo la verdad" porque sus afirmaciones "no eran lógicas ni tampoco creíbles", ya que si siendo el máximo responsable del PP "lo desconocía todo", situación que "le inhabilita como político", ha insistido, antes de avisar que su partido "no va a dejar que se vaya de rositas con las explicaciones de ayer.

Puente ha recordado que por su posición en el PP "no tenía la opción de no saber" la existencia de supuestas las irregularidades contables que ahora analiza la justicia, y que durante su declaración testifical de ayer "optó de forma deliberada por presentarse como un ignorante".

"Desconocía todo lo que sucedía en el PP cuando entre sus obligaciones figuraban las de conocer las cifras y los números de las campañas", ha insistido el portavoz socialista, para quien Mariano Rajoy se encuentra ante una "responsabilidad política de libro" y en la tesitura de una perdida de confianza como presidente del Gobierno.

Cuando un dirigente político comparece ante un tribunal, ha insistido, "puede salvar la responsabilidad jurídica pero queda desnudo en la política".

Por todo ello, ha advertido, el PSOE "peleará en todos los frentes" posibles como son la petición de una comisión parlamentaria de investigación y la comparecencia del presidente del Gobierno en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.

Óscar Puente ha denunciado el "pacto puesto de manifiesto en toda su crudeza" que en su opinión ayer protagonizaron en la Audiencia Nacional el PP, Mariano Rajoy y el extesorero de ese partido Luis Bárcenas, con el fin de evitar la comparecencia de éste e impedir la "incomodidad de una foto de los dos".

En su opinión, el letrado de Luis Bárcenas se convirtió en un "auténtico defensor de Mariano Rajoy".