El PSOE descalifica en el Senado unos presupuestos que el PP sí ve sociales

El portavoz del grupo socialista en el Senado, Ander Gil, ha descalificado por "antisociales" los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno al consagrar los "recortes" del PP, pero este grupo le ha replicado tratando de hacer ver que contienen un "compromiso social firme".

Gil ha comparecido tras la Junta de Portavoces de la Cámara Alta para dejar claro que si el proyecto de presupuestos llega a la Cámara Alta tras ser aprobado por el Congreso, contará con el rechazo de los socialistas, que no ven en ellos más que recortes y falta de financiación para sanidad, educación y dependencia.

Además, el senador burgalés ha puesto énfasis en el papel que está desempeñando Ciudadanos en la tramitación de este proyecto, al actuar como "muleta" y "respiración asistida" del "Gobierno agónico" del PP, y eso pese a que en muchos aspectos no cumple los acuerdos de investidura alcanzados entre ambos partidos.

Como ejemplo ha puesto la cantidad destinada a combatir la pobreza infantil que PP y Cs pactaron en 1.500 millones de euros y que ahora se quedan en 350 millones, así como los fondos destinados a la gratuidad de los libros de texto, que de los 350 millones consignados en su acuerdo han quedado en sólo 50 millones.

Pero también se ha referido Gil a la caída de la inversión pública, que deja a España "a la cola" de Europa, al nivel de países como Bulgaria, y al mantenimiento de los recortes en las políticas que definen un modelo de financiación autonómica pendiente de revisión, como la sanidad, la educación o la dependencia.

En suma, ha ratificado que el PSOE "votará no a unos presupuestos claramente antisociales, que no dan respuesta a las demandas de la sociedad española y perpetúan los recortes en el Estado del bienestar perpetrados por el Gobierno".

Sin embargo, el portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha rebatido sus reflexiones bajo el argumento de que el socialista Ander Gil ni siquiera se había leído los presupuestos para 2018 porque en realidad responden a un "compromiso social firme".

Barreiro ha hecho hincapié en la subida del 3 por ciento en las pensiones más bajas, del 2 por ciento en las de viudedad, así como la exención en el pago del IRPF para las rentas más bajas y una significativa rebaja en las comprendidas entre 14.000 y 18.000 euros al año, además de consagrar una subida salarial para los funcionarios públicos y más financiación autonómica.

Por todo ello ha concluido que si el PSOE aplica el "no es no" de Pedro Sánchez a los Presupuestos ello significará que los socialistas "no quieren subir las pensiones más bajas, ni incrementar las de viudedad, ni subir las retribuciones de los funcionarios públicos".

Ha señalado también que no respaldar las cuentas públicas tendrá repercusiones negativas para la sociedad y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los socialistas y de las demás fuerzas políticas para poder sacarlas adelante.