PSOE promueve también una declaración institucional en Pleno para favorecer el "diálogo" en el marco de la Ley

"Queremos que el Pleno unido haga un llamamiento a resolver una situación como la que estamos viviendo en Cataluña en la legalidad, en el marco de la Constitución, con diálogo y acuerdo. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para conseguir salir de esta situación de acuerdo a los intereses del conjunto de los españoles y de los ciudadanos de Cataluña", ha añadido Causapié tras asistir esta mañana a un debate sobre el futuro de la Plaza Mayor.

En esa declaración también un mensaje de apoyo a los alcaldes y concejales catalanes que en este momento están sufriendo presiones y acoso por parte de independentistas. "Aquellos ediles que están defendiendo la legalidad y la Constitución con ello están defendiendo nuestro modo de convivencia, la democracia. Nos gustaría es que todos los grupos apoyaran esa propuesta", ha añadido.

La portavoz municipal socialista también ha recordado que su Grupo en el Congreso de los Diputados ha planteado una comisión que hable del modelo territorial, "y eso requiere el diálogo de las fuerzas políticas, en el marco de la legalidad y Constitución". "Por supuesto, fuera de la legalidad estamos hablando de otra cosas. Hablamos de esa necesidad de dialogar y resolver una situación que es muy grave para este país. Y tenemos la responsabilidad de afrontarla y buscar soluciones", ha afirmado.

Causapié no se cierra a pactar su declaración con el Grupo Municipal de Ciudadanos, que ha presentado otra iniciativa similar, para aprobar una declaración conjunta. "Nosotros pensamos que en Cataluña hay que hablar y no buscar la confrontación. Hemos visto al PP buscar una cierta rentabilidad electoral en el conflicto. No lo compartimos, pensamos que hay que ser responsables y la responsabilidad pasa también por la generosidad del acuerdo y para eso hemos planteado una declaración institucional", ha insistido.