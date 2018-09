PSOE critica que Podemos "salga ahora en tromba para marear la perdiz sobre el contrato de las corbetas"

"Entendemos la inquietud de los trabajadores de la plantilla de San Fernando (Cádiz) porque nos ponemos en su lugar, pero tienen que tener claro que el PSOE siempre será un aliado de los astilleros y trabaja para reflotar la actividad en Navantia abandonada estos siete años de Gobierno del PP", ha afirmado en una nota el dirigente socialista.

Además, ha criticado que "todos los dirigentes de Podemos hayan salido ahora en tromba a pronunciarse sobre el contrato de las corbetas por puro interés electoralista, cuando se ha visto durante meses un comportamiento muy dubitativo, no se aclaran y tienen una posición distinta en Madrid y Cádiz, sin reafirmarse de manera rotunda en la defensa de los puestos de trabajo que la actividad genera".

De la Encina ha pedido a los dirigentes de Podemos que "dejen de marear la perdiz y aclaren si defienden o no el contrato, si están a favor o no del contrato que puede reportar 8.000 puestos de empleo a la Bahía de Cádiz, porque eso es lo que espera la ciudadanía, no divagaciones sobre la moral y la política".

En este sentido, ha recordado al diputado de Podemos por Cádiz Juan Antonio Delgado que "en la etapa de Gobierno de Zapatero en la Bahía llegaron a comer de la actividad de los astilleros hasta 12.000 familias", por lo que le ha exigido "que no una su voz al PP sembrando alarma, porque los astilleros no se cierran aunque el contrato de las corbetas pueda sufrir alguna modificación".

"Pase lo que pase, el PSOE estará siempre con los astilleros buscando soluciones y poniéndolos en valor como siempre hemos hecho cada vez que hemos gobernado, como hacen sin distinción de color político en Galicia", ha incidido De la Encina, que ha pedido al diputado de Podemos "que no hable de crisis, porque lo que necesitan los astilleros es gente que defiendan el trabajo que hacen y su competitividad en el complejo mercado de la construcción naval".