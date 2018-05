El PSOE enmarca en la cortesía parlamentaria los contactos de Sánchez para la moción

Sánchez ha empezado esos contactos con el líder de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el diputado de ERC Joan Tardá, y la senadora del PDeCat Marta Pascal, con los que ha hablado. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, se ha reunido este martes con el diputado de Compromís, Joan Baldoví. Sánchez ha designado a Ábalos como el interlocutor de posteriores conversaciones con los grupos.

El PSOE también prevé hablar en las próximas horas con Bildu y con Ciudadanos. "Todo llegará", ha respondido la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, preguntada en Cuatro por la llamada a los 'naranjas'.

Desde el PNV se precisa que no hay una negociación entablada con el PSOE de cara a la moción. A los partidos que se mueven entre el 'no' o la abstención, Sánchez les está advirtiendo de que estarán perpetuando a Rajoy en el poder, han revelado fuentes socialistas, que precisan que la oferta que ha hecho este martes Sánchez de pactar la fecha de la convocatoria electoral no es para negociarlo ahora, sino que esas conversaciones tendrán lugar una vez que prospere la moción.

Estas fuentes argumentan que no es posible comprometerse en la actualidad con una fecha para la convocatoria de los comicios, pues es algo que depende y se decide teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país en un determinado momento. Por eso Sánchez insiste en que, de prosperar la moción, antes de convocar elecciones generales se requiere conseguir una cierta "estabilidad" institucional.