PSOE explora opciones para 'convencer' a Cs de que retire el veto a Gabilondo y espera respuesta de Aguado a su carta

El PSOE está explorando distintas opciones para convencer a Ciudadanos de que retire el veto impuesto a su candidato en la Comunidad, Ángel Gabilondo, y una vez enviada la carta para pedir un encuentro en los próximos días, esperan que el líder de la formación 'naranja' en Madrid, Ignacio Aguado, responda.

Pese a que Aguado, semanas antes de celebrarse las elecciones del 26 de mayo, siguiera los pasos de Albert Rivera y anunciara que no iba a apoyar nunca un gobierno del PSOE en Madrid --después lo ha repetido por activa y por pasiva--, los socialistas no han tirado la toalla en ningún momento y el propio Gabilondo, en medio de la campaña, insistía en la idea de que todo puede cambiar tras unos comicios, cuando "nos dan los ataques de realismo".

Sin embargo, fuentes de la formación 'naranja' recuerdan a Europa Press que el 'no' de Ciudadanos ha sido insistente y a día de hoy aseguran que su idea, como han repetido en campaña, es sentarse exclusivamente con el PP a negociar un Gobierno, sin mirar a Vox, que en este caso también sería necesario para un acuerdo de investidura porque sus 11 escaños son clave para la suma de la mayoría absoluta en la Asamblea.

En el PSOE, que desde el momento que conocieron los resultados del domingo, salieron a decir que iban a tratar de llegar a un acuerdo para que haya "cambio" en la Comunidad, siguen buscando una fórmula para que Gabilondo pueda gobernar con los acuerdos de Ciudadanos, al que no descartarían, por ejemplo, cederles la presidencia de la Asamblea, aunque insisten en que son todo vías a explorar y que no se descarta nada, han indicado a Europa Press fuentes socialistas.

Y es que aunque su idea pasa por un gobierno monocolor --ya lo tenían claro antes del 26M que un Ejecutivo de coalición no es lo que buscan y sí más un acuerdo de legislatura--, son conscientes de que a Ciudadanos habría que compensar ese hipotético apoyo. De todos modos, los 26 diputados de Ciudadanos no son suficientes, por lo que tampoco se olvidan de Más Madrid, con 20 escaños, al que pedirían que apoyaran al PSOE pero desde fuera.

Los socialistas hablan de "matices" que se pueden perfilar en futuras negociaciones y conscientes de que la operación es "complicada", no la ven imposible. Y lo justifican en que no es lo mismo la marca Podemos que la liderada ahora por Íñigo Errejón, lo que les puede dar aire a la hora de convencer a Ciudadanos de un posible apoyo.

A cambio, como se está especulando desde hace horas, estaría un posible apoyo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid a una candidatura de Begoña Villacís como alcaldesa. Aunque en este caso, tampoco suman los números porque la mayoría absoluta de Cibeles, marcada en 29 concejales, no se alcanza con los 11 de la formación 'naranja' y los 8 de los socialistas.

Para esta fórmula, serían necesarios los apoyos de Más Madrid, que han obtenido 19 concejales, pero, de momento, en el Grupo guardan silencio a la espera de ver los movimientos del resto de partidos aunque deslizan la importancia de no olvidar que la opción de PP, Cs y Vox puede acarrear la entrada de la "extrema derecha" en Cibeles.

A la espera de que comiencen los contactos directos, ya ha habido declaraciones de uno y otro partido sobre este posible "intercambio de cromos" y ha sido, precisamente, la dirección del PSOE la que ha aclarado que no van a "mercadear", negando, como ya hicieran ayer, que se esté estudiando esta posibilidad.

Preguntada la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, por si ve posible que el apoyo de Ciudadanos a Gabilondo en la Comunidad de Madrid pueda llegar si el PSOE respalda a Villacís en el Consistorio, ha avisado que el PSOE no "mercadea" con los votos. "Esto no es mercado persa, no mercadeamos con el voto de la gente. Quien quiera eso no ha entendido nada", ha dicho.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha respondido con ambigüedad cuando se le ha preguntado por este posible pacto. "No hay ninguna operación en ningún municipio ni comunidad autónoma a día de hoy", ha contestado en rueda de prensa en la sede de Cs, añadiendo a continuación: "¿Nos gustaría que Begoña Villacís fuera alcaldesa de Madrid? Sí, y lo vamos a intentar. ¿Nos gustaría que Ignacio Aguado fuera presidente de la Comunidad? Sí, y lo vamos a intentar".





CARTAS A LOS PARTIDOS

Mientras tanto, Gabilondo, desde su posición de ganador de las elecciones en cuanto a número de votos, ya ha enviado una carta a todos los candidatos de los grupos con representación en el Parlamento en los que les invita a un encuentro en los próximos días. Lideraran estas citas el propio Gabilondo con el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.

Precisamente, Franco ha reiterado este martes el mensaje de que Cs tiene que elegir entre un gobierno con la "ultraderecha" o con Gabilondo, "que no excluye a nadie". Ha señalado que los socialistas no deben resignarse a que la suma de la derecha gobierne la Comunidad, sino que deben "tener el respeto que se merecen los ciudadanos de Madrid, que han elegido a Ángel Gabilondo para que sea presidente".