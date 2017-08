El PSOE confía en que el referéndum del 1-O "no se produzca" por ser "un acto ilegal y sin garantías"

Ábalos se ha manifestado en estos términos a preguntas de los medios en la sede de los socialistas en Valencia, al ser cuestionado por la situación política en Cataluña y la votación anunciada por el Gobierno catalán de Carles Puigdemont.

"No tiene ninguna garantía de ser llamada consulta", ha defendido el socialista, quien ha agregado que "es más bien un recuento, no tiene garantías para ser considerado con seriedad; creemos que no se va a efectuar".

Ábalos ha asegurado que el PSOE planteará a partir del mes de septiembre en el Congreso varias propuestas en la línea de la Declaración de Barcelona, al tiempo que ha criticado la actitud del Gobierno central respecto a esta cuestión.

"La crisis territorial afecta a todos, a los catalanes independentistas y a los que no lo son, y el PP ignora este problema porque no plantea ninguna solución; no es nuevo, llevan años con esta actitud", ha lamentado.