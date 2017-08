El PSOE amenaza con expulsar a un concejal gallego por suscribir una moción de censura con el PP en A Coruña

El PSdeG-PSOE expulsará a su edil en Coristanco (A Coruña), Abraham Gerpe, si no retira la moción de censura presentada con el respaldo de los seis ediles del PP, según han informado a Europa Press fuentes del partido tras instar, en una carta, al concejal a dar este paso.

Mientras, Abraham Gerpe ha reiterado que él está "al servicio de los vecinos" y que tiene que ser la militancia del PSOE local quien le dé "argumentos válidos para quitarla o no quitarla", ha insistido en línea con su discurso de los últimos días. Sobre su posible expulsión, ha dicho que serían "daños colaterales".

Por su parte, el alcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA), ha comparecido, junto a otros miembros de su partido, en rueda de prensa, para rechazar los argumentos dados para presentar la moción de censura, entre ellos la pérdida de subvenciones.

Además, ha denunciado la existencia de "intereses de fondo" detrás de esta iniciativa tras recordar que, ante Fiscalía, su formación denunció "intentos de soborno" a algunos de sus ediles.

Por todo ello, y en particular por el apoyo a la moción de los seis concejales del PP, ha exigido a esta formación que se pronuncie al respecto."Si no su credibilidad se vería seriamente dañada", ha insistido. Por otra parte, ha confirmado que desde el PSOE le han ratificado su rechazo a la moción en línea con lo manifestado a Europa Press por fuentes del partido.

ARGUMENTOS DEL PSOE

Desde esta formación han recordado que ni la gestora del PSdeG, ni la ejecutiva provincial "ni la asamblea local de Coristanco" -han aludido en referencia a una reunión celebrada recientemente- "autorizan" la moción.

Por ello, han dicho que le han trasladado una carta a su edil pidiéndole que la retire. De no hacerlo, han precisado que se remitirá una carta al Ayuntamiento comunicando que deja de ser concejal del PSOE. "Con lo que se aplicaría la ley antitransfugismo", han recordado.

"Lo que diga la provincial -ha señalado sobre la ejecutiva-lo respeto, pero no lo comparto", ha señalado, a su vez, a Europa Press Abraham Gerpe, quien se ha remitido a la militancia.

POSICIONAMIENTO DEL ALCALDE

Mientras, el alcalde ha asegurado que el ayuntamiento tiene ahora "dinero suficiente para pagar", culpando a la etapa de gobierno del PP de las deudas contraídas. Así, ha dicho que con los populares, entre los años 2013 y 2014, "se perdieron con el PP más de 400.000 euros".

No obstante, ha admitido que no se presentó la cuenta anual del ayuntamiento, un hecho que ha vinculado con "las idas y venidas" de interventores. Pese a todo, ha reconocido que están "parados", pero no perdidos, según ha insistido, unos "70.000 euros en subvenciones".

En todo caso, ha señalado que si saliera adelante la moción dejarían el gobierno municipal "con la cabeza muy alta y las manos limpias", ha vuelto a señalar al defender su gestión.