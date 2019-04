PSOE se compromete a no usar el lema 'haz que pase' tras la campaña por el requerimiento de la empresa que lo registró

El PSOE se ha comprometido a no volver a utilizar el lema 'haz que pase' después de la campaña electoral para las generales del próximo 28 de abril, después del requerimiento que le envió la empresa de 'coaching' "Hazquepase", cuya propietaria, Raquel Blázquez, tiene registrado este lema como marca desde el 14 de diciembre de 2015.

Raquel Blázquez ha agradecido, en declaraciones a Europa Press, que el PSOE haya reconocido la titularidad de la citada marca y se haya comprometido a no volverla a utilizar una vez concluidos los próximos comicios generales. A pesar, según admite, de que sea difícil encontrar el citado comunicado en la web del PSOE.

El partido que dirige Pedro Sánchez ha colgado este comunicado entre las 'noticias de actualidad' que recoge en su web. Lo ha hecho entre las noticias del día 7 de abril, aunque el comunicado lleva fecha de 11 de abril.

UN COMUNICADO CAMUFLADO ENTRE LAS NOTICIAS DEL DÍA 7

En él, el PSOE aclara que el lema 'Haz que pase' tiene exclusivamente una "finalidad temporal" dentro de su actividad electoral de cara a los próximos comicios, tal y como había reclamado la propietaria de la empresa 'Hazquepase'.

Aunque argumentan esta decisión en el hecho de que "el eslogan o lema 'Haz que pase', por tratarse de un lema electoral para las Elecciones Generales del 28 de Abril de 2019, tiene exclusivamente esta finalidad temporal".

Los socialistas también han admitido otra de las reclamaciones que los abogados de Raquel Blázquez habían incluido en el requerimiento enviado al PSOE el pasado viernes 5 de abril, la de reconocer que su empresa no tiene ninguna vinculación con el partido.

"El PSOE quiere incidir en que esta organización política, ni nadie que lo represente, ni nuestra campaña electoral con el lema 'Haz que pase' tienen relación alguna, ni comercial ni de ninguna otra clase, con la Sra. Blázquez Hernández, ni con su actividad comercial, su marca registrada, ni sus productos ni servicios", reza el comunicado.

SUBSISTE UNA DISCREPANCIA

No obstante, aún subsiste alguna discrepancia entre el partido y la empresaria, ya que el PSOE considera que "según la Ley de Marcas, los lemas electorales no son objeto del ámbito regulatorio del derecho de marcas, puesto que con ellos no se trata de distinguir 'ningún producto o servicio' de una empresa u organización".

Del mismo modo, añade el PSOE, "tampoco cabe entender que los lemas de campaña electoral puedan incluirse en el ámbito de la definición del 'nombre comercial', tal y como aparece definido en el art. 87 de la Ley de Marcas, pues con el mismo se trata de identificar a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares".

Sin embargo, Raquel Blázquez no está de acuerdo con esta "valoración jurídica" sobre la posibilidad de registrar eslóganes electorales como marcas.