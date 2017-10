PSOE andaluz valora que Rajoy inicie una ronda con los líderes políticos porque debe haber diálogo

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Cornejo ha indicado que, como demócrata, vivió el día de ayer con mucha tristeza y ha considerado que una vez que se cumpla el orden constitucional y el Estatuto catalán por parte del Gobierno de Cataluña tiene que haber diálogo.

Cornejo no ha entrado a valorar si deben convocarse o no elecciones en Cataluña, al tiempo que ha apuntado que, mientras no haya nuevas elecciones, los interlocutores que hay tanto Cataluña como en España son los que eligieron los ciudadanos en pasados comicios.

El dirigente socialista también ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy no afrontara el problema en su momento y dejara que se "pudriera". En este sentido, ha considerado que ahora hace bien en reunirse con los líderes políticos para intentar poner puentes de diálogo que permitan la convivencia en este país.