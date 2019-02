El PSOE se abre ahora a un coordinador en la mesa de partidos sobre Cataluña

(((Esta noticia amplía y sustituye a la anteriormente transmitida sobre el mismo tema)))

Lastra admite que la enmienda a la totalidad de ERC a los Presupuestos llegó de modo inesperado para el Gobierno

El PSOE se abre a introducir la figura de un coordinador en la mesa de partidos que el Gobierno y la Generalitat intentan impulsar para vehicular una propuesta política al conflicto existente con el independentismo catalán, si bien desvincula esta iniciativa de las negociaciones para salvar el primer examen del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, no ha descartado que pudiese haber un acuerdo en torno a esta mesa de partidos, que los independentistas exigen que sea con participación de fuerzas de ámbito estatal, mientras que el Ejecutivo habla de una mesa de partidos catalanes.

"Si hubiera un acuerdo sobre una mesa de partidos a nivel nacional, sobre un coordinador o lo que fuera de esa mesa de partidos se haría saber", ha señalado Lastra, precisando que a día de hoy "no hay nada encima de la mesa". "En las próximas horas, en los próximos días podrán preguntarles a los miembros del Gobierno, también a ERC y el PDeCat", ha añadido.

Eso sí, Lastra ha reconocido que el anuncio de ERC de que presentará una enmienda a la totalidad llegó al Gobierno de modo "inesperado" justo cuando las conversaciones entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente catalán Peré Aragonés y la consejera Elsa Artadi iban "avanzando" aún "con todas las dificultades".

El viernes pasado, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, admitía que esas conversaciones para constituir la mesa de partidos habían llegado a un "punto ciego" y ambas partes habían decidido darse un tiempo.

Este martes, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, desvelaba que el Gobierno y la Generalitat estudiaban introducir en el diálogo político (que no institucional) que habían iniciado desde la entrevista en Barcelona entre el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra la figura de una persona que diera fe de lo hablado en esas reuniones, a modo de una especie de notario.

En cambio, Lastra ha preferido hablar de coordinador que de notario. "De lo que está hablando el Gobierno y la Generalitat es de una mesa de partidos, en este caso entiendo que no con un notario, por más que se le quiera denominar a esa figura, sino más bien como un coordinador", ha precisado.

LEY Y DIÁLOGO

La portavoz socialista ha indicado no obstante que estas conversaciones están en un estado "muy primigenio", pero ha querido dejar claro que el Gobierno sigue apostando por la vía de la ley y el diálogo como única posible para hallar una solución a la crisis que se vive con el independentismo catalán, "larvado" desde hace una década y que no puede resolverse de un día para otro. "Cumplimiento de la ley, pero diálogo", ha resumido.

Lastra ha denunciado que ERC presente una enmienda a la totalidad de los Presupuestos por mero "tacticismo" y no porque piense que se trata de unas malas cuentas. Por eso, tanto a los independentistas republicanos como al PDeCat --que hoy por hoy se inclina por presentar también una enmienda a la totalidad-- les ha pedido "responsabilidad y sentido común".

A ERC, en particular, le ha advertido de que no puede exigir al Gobierno como contrapartida por permitir tramitar los Presupuestos cosas que el Ejecutivo no puede hacer, como interferir en el inminente juicio a los dirigentes del 'procés'.

Lastra ha lamentado especialmente que los españoles se queden sin medidas como la subida del Salario Mínimo Internacional a 900 euros o la recuperación del subsidio a los parados de 52 años sólo por la "cerrazón" del soberanismo catalán.