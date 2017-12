Política

http://www.teinteresa.es/politica/PSOE-advierte-independentista-volver-unilateralidad_0_1928807133.html

El PSOE advierte al bloque independentista de que no puede volver a la unilateralidad

El PSOE ha reconocido que los resultados del PSC en este 21-D no han sido los esperados y ha advertido al bloque independentista, que mantiene su mayoría absoluta en escaños, que no en votos, de que no puede "volver a caer en la ilegalidad".