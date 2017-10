El PSOE advierte de que si Puigdemont convoca autonómicas en el marco de la ley "no hay base jurídica" para el 155

"Si el president de la Generalitat disuelve el Parlament y convoca unas elecciones autonómicas dentro de lo que es el régimen electoral general, es decir, dentro de la normalidad democrática y del orden constitucional, entendemos que no hay base jurídica para aplicar el 155", ha afirmado la vicesecretaria general del PSOE en rueda de prensa en el Senado, donde se ha reunido con el Grupo Socialista.

En su opinión, esta posibilidad de que Puigdemont pueda frenar el 155 convocando elecciones cumpliría la previsión recogida en el acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario del sábado pasado que aprobó las medidas de intervención en Cataluña. El acuerdo señala literalmente que "el Gobierno podrá anticipar el cese de estas medidas si cesaran las causas que lo motivan, dando cuenta al Senado de la decisión".

Este martes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que no vale con que Puigdemont convoque elecciones, sino que se necesita algo más, como que aclare si declaró o no la independencia. Además, Puigdemont tendría que precisar cuál es su voluntad de cumplir las leyes y "acatar la Constitución". "El asunto va mucho más allá que una mera convocatoria de elecciones, que es importante para el futuro, sin duda. Pero no es lo único", según Catalá.

Lastra ha señalado que el PSOE se queda con las declaraciones efectuadas este lunes en una entrevista radiofónica por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que, en su opinión, coinciden con la tesis de los socialistas.

La 'número dos' ha asegurado que en la reunión del Grupo Socialista los senadores ha habido un "cirre de filas total" con la posición de la dirección federal. Y preguntada por si el único senador del PSC, José Montilla, expresidente de la Generalitat votará lo mismo que el conjunto de los senadores del PSOE, ha señalado que él, como el resto del PSC, está en intentar que Puigdemont no active el 155.

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, ha confirmado la intención de su grupo de introducir enmiendas a las decisiones del Consejo de Ministros sobre la aplicación del 155, relacionadas con aspectos que no pudieron incluirse en las negociaciones que el PSOE mantuvo con el Gobierno al respecto.

Pero Gil no ha querido avanzar ninguna de esas enmiendas hasta que la dirección las tenga cerradas, porque aquellas que presenten tendrán el suficiente soporte legal.