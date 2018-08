El PSOE cree que hay un "acercamiento posible" con Unidos Podemos para aprobar el techo de gasto de 2019

El diputado socialista Odón Elorza, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, asegura ver un "acercamiento posible" con Unidos Podemos, que ha trasladado un documento al Gobierno 'Dejar atrás la austeridad' con sus planteamientos para poder apoyar el techo de gasto, y espera que sea posible un acuerdo "en términos razonables".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido a esta propuesta de Unidos Podemos, en la que reclama una subida de impuestos a las rentas más altas y a las empresas, así como una renegociación del objetivo de déficit con Bruselas por encima del 1,8% para 2019.

Elorza ha señalado que hay que intentar que se pueda contar con un nuevo Presupuesto para 2019 que incorpore la posibilidad de un mayor volumen de gasto público para recuperar "lo perdido en derechos sociales" y también para abordar otras políticas para "otro modelo industrial y laboral". Todo ello, según ha apuntado, exige llegar a acuerdos y negociar y dialogar con fuerzas políticas como Unidos Podemos para que "el paso inicial", el de la aprobación del techo de gasto, pueda salir adelante en el Congreso.

El diputado socialista ha afirmado que algunas de las reclamaciones de Unidos Podemos ya están "asumidas y en su día planteadas" por el Gobierno de Sánchez y ahora "lo que toca es negociar a fondo con la mejor voluntad".

Elorza ve "posible" un acercamiento con esta formación y espera que "todo desemboque un acuerdo en términos razonables", aunque ha recordado que hay unas "limitaciones" establecidas por Europa. "Ojalá sea posible un acuerdo que permita aprobar las bases del presupuesto", ha añadido.

EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD

El diputado del PSOE ha señalado que toca hacer un ejercicio de "responsabilidad" porque hay que "sacar adelante al país" y eso "obliga a ponerse de acuerdo" con la oposición.

Elorza ha indicado que no renuncian a llegar a acuerdos con PP y Ciudadanos pero cree que va a ser "imposible" por sus discursos "extremistas y alarmistas".

A su juicio, son declaraciones "muy extremas, de gran crispación, en clave electoral" tanto en el rechazo al diálogo de Pedro Sánchez en Cataluña como en relación al acercamiento "razonable" de presos o al problema de la migración.

Elorza cree que hacen un "ejercicio de irresponsabilidad, de alarmismo, de mentira, de exageración", con el que también buscan "tapar su pasado inmediato de corrupción de consecución de masters". "Hay una batalla entre la derecha en España de conflicto entre ellas y de guerra electoral por ganarse las posiciones de extrema derecha", ha añadido.

Respecto a las relaciones con el PNV en el Congreso de los Diputados ha afirmado que es "buena y directa" y es un "colaborador de estabilidad importante" con el que se está "avanzando". Por otra parte, ha señalado que también están los partidos del procés, que son formaciones también "para sumar", pero que tienen "una posición algo diferente".

Elorza ha indicado que "nunca" se sabe "por dónde van a salir" y ha manifestado que tienen "su propia estrategia y no acaban demostrar claramente que dejan a un lado la vía unilateral y que apuestan por generar una nueva política de autogobierno, dentro del respeto al marco legal".

"Hay dos tonos diferentes, el de ERC, con Oriol Junqueras, y el PDeCAT que tiene un batiburrillo, con la creación, además, de una nueva plataforma electoral por parte de Puigdemont. Luego está la posición de Torra que, a veces parece una posición subordinada. Hay que dialogar también con ellos pero sin que, para nada, el diálogo conlleve negociaciones que sean peligrosas o al margen de lo que es estrictamente la legalidad", ha añadido.

En este sentido, ante la polémica en torno a la celebración de los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de hace un año en Cataluña por la presencia o no del Rey Felipe VI, ha indicado que se ve "con un poquito de preocupación" y ha señalado que "todo debería limitarse a homenajear a las víctimas de aquel brutal atentado yihadista", que deben "ser las protagonistas".

En su opinión, es "normal" que en ese acto estén los máximos mandatarios del Estado, de España y de Cataluña y que "se dejen a un lado las diferencias porque lo que importa es la unidad".

"Estas cuestiones que se están lanzando y reprochando desde los extremos, desde Ciudadanos y PP por un lado, y desde declaraciones independentistas de carácter unilateral, no son buenas para el ambiente que debe prevalecer mañana (...) espero que la cosa no vaya mal y que pase con sentido de responsabilidad por parte de todas las fuerzas democráticas", ha manifestado.

PRÓXIMAS MEDIDAS

Por otra parte, Elorza se ha mostrado convencido de que se irán concretando las propuestas anunciadas por el Gobierno central en torno a cuestiones como la reforma laboral o la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.

En concreto, en relación con la reforma laboral, ha señalado que no se trata de "llevarla de repente" al Parlamento, sino que hay quenegociarla con los agentes sociales y ver qué es posible modificar y eliminar de esa ley "tan nociva".

Asimismo, ha indicado que también lleva "un trabajo de unos meses" avanzar en la cuestión de las pensiones en el Pacto de Toledo o "sacar al dictador de su lugar privilegiado en el altar del Valle de los Caídos".

"No se puede hacer de la noche a la mañana, no vale con tener el BOE el Gobierno, sino que hace falta darle cobertura legal a todo ello, y, como se trata de modificaciones legales, tener la garantía de que el Parlamento las aprobará, no hay que negociar con uno, ni con dos ni con tres, sino hasta con cinco", ha señalado Elorza, que ha afirmado que el Gobierno de Sánchez requiere de "negociación continua, generosidad intelectual y saber ceder".