El PSOE también quiere que Zoido explique el decomiso de camisetas amarillas y le pide no escudarse detrás de la Policía

El PSOE quiere que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dé explicaciones en el Congreso sobre el decomiso de bufandas y camisetas amarillas en la final de la Copa del Rey de fútbol, una petición de explicaciones que también tienen registrada otros grupos como Unidos Podemos, Esquerra Republicana y el PDeCAT.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha cuestionado esa actuación policial pues considera que, aunque los independentistas vinculen el amarillo con la defensa de los políticos en situación de prisión preventiva, llevar camisetas de ese color "no tiene que significar nada" y se enmarca en el ejercicio de la libertad de expresión.

A su juicio, "hasta el propio ministro ha estado un poco avergonzado" de ese procedimiento policial al negar que se impartieran instrucciones desde su departamento.

Por eso, Robles cree que "sería bueno" que el ministro explicase qué instrucciones dio con vistas a la final de la Copa del rey en el estado Wanda Metropolitano de Madrid y por qué luego, tras la polémica por el decomiso de prendas amarillas, se "desentendió" de lo que había pasado.

QUE EL MINISTRO "DÉ LA CARA"

"Queremos que dé explicaciones --ha subrayado--. Si no dio instrucciones, que me resulta poco creíble, hay que ver por qué se ha desmarcado. Igual que decimos al Gobierno que no se escude detrás de las togas, decimos a Zoido que no se ampare en las Fuerzas de Seguridad, que lo hacen bien, y que dé la cara, tome decisiones y las explique".

En cuanto a la situación política catalana, Robles ha vuelto a lamentar que Carles Puigdemont y una parte del independentismo sigan más preocupado por su situación personal y sus cargos que por los problemas del conjunto de la sociedad catalanas.

En su opinión, los ciudadanos están "muy por encima" de las "miserias políticas" de los políticos independentistas y ha pedido dar prioridad al interés general de la sociedad antes que a situaciones personales.