PSOE. LÓPEZ ANIMA A VOLVER A ENCARNAR LA ESPERANZA EN EL PSOE CON UN VOTO QUE NO VAYA “EN CONTRA DE NADIE”

El ex lehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, pidió este lunes a los afiliados que si votan su candidatura será para “volver a encarnar” la esperanza en la formación socialista, y les pidió que el próximo domingo, 21 de mayo, no vayan a votar “en contra de nadie”.

Así se expresó López en el minuto final del debate que se celebró este lunes en la sede de Ferraz entre los candidatos a la Secretaría General, junto a Pedro Sánchez y Susana Díaz.

López, que optó por un papel de mediador en el transcurso del debate, se dirigió durante estos escasos segundos al “compañero socialista”, que es el afiliado.

“A ti que tantas veces has defendido este partido en la calle y que ahora lo defiendes desde dentro. Juntos hemos celebrado triunfos y hemos aguantado los momentos duros”, manifestó el ex lehendakari para dar un paso al frente y pedir que es necesario transformar el PSOE en el partido de la esperanza para los “perdedores de la crisis y de la globalización”.

López avisó que esto no se conseguirá mientras continúen “divididos” y aseguró que lo que su partido tiene claro es que su sitio está “en la izquierda exigente que no representa los intereses del Ibex 35, sino de los más humildes”, por lo que pidió que este domingo no se vote “en contra de nadie”.

