El PSOE replica a Urkullu que "en nigún caso" apuesta por reconfigurar España como un estado confederal

Así se ha expresado Narbona a preguntas de los medios en Santiago, donde este viernes ha participado en una reunión junto al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, y varios presidentes de federaciones autonómicas del partido para abordar la inclusión de los objetivos de la 'Agenda 20-30' de Naciones Unidas en el programa electoral de los socialistas para las próximas citas electorales.

"El PSOE no está en ningún caso por una opción confederal. Tenemos como horizonte el avance hacia una España federal pero no confederal. Esa es una propuesta del lendakari y del PNV que no compartimos", ha apuntado la exministra, quien, a renglón seguido, ha quitado hierro a un debate que "se está produciendo en el País Vasco" pero que no le produce a su partido "una preocupación especial".

Narbona respondió así al lendakari, Íñigo Urkullu, quien este viernes, durante su intervención ante el Parlamento vasco, apeló a reformar el modelo político español en torno a una confederación, tomando como ejemplo el sistema de la Unión Europea.

Así, tras señalar que el PSOE mantiene un "diálogo muy productivo" con los nacionalistas vascos a nivel estatal, Narbona ha incidido en que la postura de su partido sobre la configuración del estado en torno a un sistema federal no es nueva y pasa por "la consolidación del estado autonómico con los mecanismos que hacen que los países federales funcionen en régimen de estrecha cooperación y lealtad institucional con corresponsabilidad fiscal máxima y manteniendo la nación, desde el punto de vista político, en la soberanía del Estado español".

Cuestionada sobre si Galicia, como denuncian los sectores más próximos al nacionalismo, se está quedando rezagada en el debate sobre las realidades nacionales en el Estado español, Cristina Narbona ha asegurado que Galicia "en lo que se está quedando detrás es en las políticas de bienestar y progreso".

"Los países pueden estar más o menos centralizados o descentralizados, pero los ciudadanos lo que necesitan son respuestas a sus problemas. Me temo que en el caso de Galicia existen problemas de pobreza infantil, de educación, etc. Y eso no se resuelve con proclamas identitarias", ha remarcado.