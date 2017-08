El PSOE sostiene que, tras la elección de Sánchez, "en ningún caso" cuestionó que Caballero siga al frente de la FEMP

Durante una rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento de Vigo, al ser cuestionado sobre este tema Puente ha asegurado que "que (él) sepa", en ningún momento se cuestionó la continuidad de Caballero en el cargo, ya que se trata de "un alcalde muy querido y muy considerado en el Partido Socialista".

"Como en todos los procesos, cada uno se posiciona con quien quiere, faltaría más que afectara a lo institucional", ha apuntado, antes de manifestar que aplaude "a la gente que se moja". "No me gusta la gente que se pone de perfil", ha incidido, a colación de lo que ha destacado que la relación entre ambos regidores "no se ha visto afectada ni antes, ni durante, ni después del proceso, al revés".

"Los dos hemos respetado la posición de cada uno; él defendió una opción, yo otra, después los militantes votaron, y ahora todos defendemos la misma", ha subrayado Puente, que ha añadido que "esa es la tradición democrática del Partido Socialista y es muy sano que eso siga así".

FINANCIACIÓN MUNICIPAL

Tras cruzar halagos y confiar mutuamente en el éxito electoral del otro en los próximos comicios, Caballero ha reiterado su "discrepancia" sobre la política del Gobierno en lo relativo a la financiación municipal, el superávit y el techo de gasto, lo que ha considerado "dañino y perjudicial para los ayuntamientos y diputaciones" porque "limita" su capacidad.

En este marco, ha denunciado que las "limitaciones" impuestas son "inasumibles" para los ayuntamientos, los cuales "cumplen el déficit y aportan 7.000 millones de euros de superávit, cumplen el techo de gasto y cumplen la deuda de 2022".

El alcalde de Valladolid ha coincidido en que el actual sistema es "insostenible" y ha considerado que "no puede sostenerse mucho más tiempo". "Ya tenemos suficientes dificultades de financiación como para que nos añadan también la carga de ser los que corrijamos el déficit. Espero que en los próximos meses consigamos que haya una rectificación en esta materia", ha rematado.

ÁREA METROPOLITANA EN VALLADOLID

Puente también ha comunicado este jueves que Caballero se ha comprometido a acudir el próximo mes de septiembre como "ponente estrella" a un foro que se organizará en el marco de la puesta en marcha del área metropolitana de Valladolid, para que allí explique las experiencias del área de Vigo, "con lo positivo y también lo negativo".

"Que nos ponga sobre aviso de los peligros que se ciernen sobre la constitución de áreas metropolitanas en nuestro país", ha ahondado, indicando que para las comunidades autónomas estas entidades "son un contrapoder, de ahí las trabas y dificultades que ponen para el desarrollo de instrumentos que son absolutamente imprescindibles".