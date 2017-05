PSOE. SÁNCHEZ PIDE EL VOTO PARA “SITUAR AL PSOE A LA IZQUIERDA Y AL LADO DE SUS AFILIADOS”

- Recibe el respaldo de 1.005 sindicalistas en un manifiesto por su candidatura. El candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este martes el voto para “para situar al PSOE en el lugar que merece, que es a la izquierda, al lado de sus afiliados, de sus votantes, luchando por ser la primara fuerza política de este país”.

De esta manera reclamó el apoyo para su candidatura el ex secretario general en un acto con sindicalista en la sede federal de UGT en Madrid, en un auditorio ante unas 600 personas –aunque no estaba completo el aforo del salón de actos-.

En su intervención, Sánchez indicó que "mucha gente considera que el PSOE ha dejado de ser la fuerza de izquierda que fue en el pasado”, que hay quién “considera que el PSOE no es una fuerza de cambio”, y apeló a que la socialdemocracia recupere su espacio.

Insistió en que el PSOE no es igual al PP y reclamó “su espacio en la izquierda y eso no significa dar ningún giro, sino que el PSOE vuelva a ser el partido de la izquierda en este país”.

Para Sánchez, la socialdemocracia “está ante la tesitura de que o lidera y une a la izquierda para derrotar a la derecha, o nos sumimos a la derecha hasta languidecer y ser la tercera o la cuarta fuerza política; o apostamos por un PSOE de la militancia o por el PSOE de los notables”.

Por ello, se mostró convencido” de que la “ola de ilusión” que él encabeza, “pese a los diques” que le han puesto, “se va a abrir camino” y llegará a la Secretaría General del PSOE el próximo domingo.

Reivindicó, tras recordar que también milita en UGT, una “nueva alianza entre el PSOE y los sindicatos UGT y CCOO para volver a caminar juntos, porque así seremos más fuertes, cada uno en su ámbito”.

Precisamente, en el acto, los sindicalistas “obligaron” a Sánchez a firmar un manifiesto suscrito por miles de afiliados en el que, entre otros compromisos, le recuerdan la derogación de la reforma laboral.

Sánchez aprovechó su intervención para recordar que impulsará esta derogación “desde el Gobierno” o desde el Grupo Parlamentario y recordó que, en legislaturas pasadas, el socialista Manuel De la Rocha defendió el derecho a la huelga. Cabe destacar que el hijo de De la Rocha, Manuel De la Rocha Vázquez, que estaba en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, ahora es parte del equipo de Patxi López.

DE PALABRA

En el acto, el exsecretario de Acción Sindical de UGT Toni Ferrer lideró el acto en apoyo a Sánchez. Detalló que al exlíder del PSOE le definen tres aspectos: una "persona coherente", que se comprometió a no apoyar a Rajoy y “cumplió”; por lo que es una “persona de palabra”; así como “una persona valiente, que no es ser un temerario, sino que hace frente a los riesgos y asume una respuesta colectiva”.

Para Ferrer, su posición “le llevó a perder la secretaria general”, lo que provocó que desde el público, un sindicalista gritara “con dos pelotas”.

Para el histórico dirigente de UGT, la de Sánchez “no es una candidatura personalista” sino en la que participan “miles de simpatizantes”. Para cerrar su intervención, Ferrer apeló a “salud, libertad, y el 21 a votar a Pedro Sánchez”.

