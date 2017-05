PSOE. SÁNCHEZ DESCARTA SER SENADOR

Google Plus

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, no quiere ser designado senador por ningún Parlamento autonómico y tener así presencia en las Cortes una vez que dejó su acta de diputado en octubre pasado.

Sánchez confirmó en una conversación informal con periodistas que no quiere optar a tener un escaño en la Cámara Alta. Explicó que de hacerlo cree que debería ir por su región, la Comunidad de Madrid, pero no cumple los requisitos para ser designado ya que para ello tendría que ser diputado regional en la Asamablea de Madrid.

Desde Ferraz recuerdan estas palabras de Sánchez después de las informaciones en las que se apunta que el líder del PSOE quiere optar a ser senador por Castilla y León.

