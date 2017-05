(AVANCE) PSOE. SÁNCHEZ NO DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA LIDERADA POR EL PSOE Y SIEMPRE QUE VAYA A PROSPERAR

El ex secretario general del PSOE y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, no descartó este jueves la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras las primarias siempre que esté liderada por el PSOE y si tiene garantías de que va a prosperar.

Sánchez, en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, señaló que no se puede descartar la presentación de esta iniciativa parlamentaria pero añadió que “no podemos presentar una moción de censura sabiendo que se va a perder".

“No descarto presentar una moción de censura, que será liderada por el PSOE y se hará, si se produce, siempre y cuando esa moción prospere, no para perderla”, apuntó.

