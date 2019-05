El PSOE gana en La Rioja, 24 años después, y podría gobernar con el apoyo de Unidas Podemos

El Partido Popular se ha dejado tres escaños de los 15 con los que contaba en la Cámara riojana, donde Ciudadanos logra mantener los cuatro que obtuvo en 2015. Precisamente, el apoyo de la formación 'naranja' en los anteriores comicios hizo que los 'populares' mantuviesen el Ejecutivo regional, si bien ahora la suma de ambas formaciones les dejaría a un escaño de la mayoría.

En el caso de Ayuntamiento de Logroño, el PP también ha registrado un descenso en número de apoyos y, por tanto, de concejales, perdiendo dos. Por su parte, el PSOE ha ampliado de 7 a 11 el número de ediles, por lo que para gobernar dependería de pactar con las otras fuerzas municipales, como Ciudadanos que ha obtenido 4, o 2 de Unidas Podemos y 1 del Partido Riojano.

En las cabeceras de comarca, los 'socialistas' han logrado mayoría absoluta en Arnedo, y vencer en todas ellas, si bien para hacerse con los gobiernos municipales dependerá de pactos.

En el caso de las europeas, el PSOE también ha ganado en La Rioja, seguido del Partido Popular. Precisamente, el socialista riojano César Luena consigue escaño en Europa, mientras que por los populares la actual eurodiputada, Esther Herranz, se queda fuera.

La participación se ha situado al final de la jornada en las autonómicas en el 70,30 por ciento, dos puntos y medio superior a las de 2015. Por contra, las municipales ha visto reducir mínimamente la participación del 70,99 por ciento de hace cuatro años, al 69,92 de este años.

Todo esto se supo al término de una jornada que empezó a las nueve de la mañana, cuando se abrían los colegios electorales de La Rioja, que lo hacían sin incidentes.

A las 09,01 horas, el pueblo de Villarroya cumplía las expectativas y se anunciaba como el primero de La Rioja, y de España, en acabar de votar, tras hacerlo sus ocho vecinos. A esas horas comenzaban a prepararse los candidatos para acudir a las urnas, cada uno en su localidad y distrito de residencia.

LLAMAMIENTO AL VOTO

El mensaje fue bastante común: llamamiento al voto, en un día de "ilusión", para lograr un "mejor futuro para La Rioja" o para "hacer un Logroño mejor entre todos".

El candidato del PP al Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, ha reclamado la participación de los riojanos para que "entre todos podamos elegir a nuestros representantes" mientras que su homólogo para la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha animado a ejercer de manera masiva su derecho al voto "para decir entre todos el Logroño que queremos".

En el caso del PSOE, la candidata al Ejecutivo regional, Concha Andreu, ha asegurado que "hoy es un día precioso en el que vamos a demostrar que podemos fabricar un futuro mejor para La Rioja" y Pablo Hermoso de Mendoza, que aspiraba a la alcaldía del Ayuntamiento, ha asegurado que su formación se siente "muy esperanzada" por "el cambio" que se va a producir hoy en Logroño y en La Rioja ante lo que va a ser "un día histórico".

Por parte de Cs, el candidato autonómico, Pablo Baena, ha manifestado la necesidad de "que nadie se quede en casa" mientras que el candidato a la alcaldía, Julián San Martín, ha asegurado que hoy es un día "muy importante" tanto para Logroño como para La Rioja porque se va a producir "un cambio muy necesario" para todos.

Además, la candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja por la coalición Unidas Podemos-IzquierdaUnida-Equo, Raquel Romero, ha resaltado que era "importante llenar las urnas" y José Manuel Zúñiga, candidato al Ayuntamiento, ha animado a los ciudadanos a salir a votar para lograr "un futuro mejor para Logroño".

En el PR+, Julio Revuelta (candidato al Parlamento regional) ha llamado a todos los riojanos a ejercer de manera masiva su derecho al voto "para empezar desde mañana a ganar el futuro" y Rubén Antoñanzas ha animado "a llenar las urnas" porque, en esta jornada electoral, "nos estamos jugando el futuro de Logroño y de La Rioja".

Por parte de Vox, el candidato a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Ignacio Asín, se ha mostrado hoy "ilusionado" y ha animado a todos los riojanos "a seguir votando" en una jornada que está transcurriendo "con tranquilidad", mientras que el candidato al Ayuntamiento de la capital riojana, Adrián Belaza, ha animado a la participación "con ilusión, con ganas, y con la esperanza de que haya un cambio en Logroño".

La candidata de CambiaLO-Municipalistas al Consistorio logroñés, Isabel de María, ha animado a la participación de los vecinos para hacer que el Ayuntamiento "sea la casa de todos".

REACCIONES AUTONÓMICAS

En cuanto a las reacciones, la candidata del PSOE al Gobierno, Concha Andreu, ha afirmado que "se enfrenta con humildad a esta nueva etapa para hacer un Gobierno que crezca y avance", mientras que el líder del PP, José Ignacio Ceniceros, ha admitido los "malos resultados" y ha abogado "por reflexionar para recuperar la confianza de los riojanos".

En el caso de Ciudadanos, su candidato Pablo Baena ha asegurado que mañana comenzará "a trabajar con fuerza para devolver a La Rioja su futuro", mientras que Raquel Romero de Unidas Podemos (UP), ha indicado: "El resultado no es el que queríamos, pero somos claves para que en esta comunidad se hagan políticas progresistas". Finalmente, el cabeza de lista del PR+, Julio Revuelta, ha señalado que asumía "su responsabilidad y fracaso por no entrar al Parlamento de La Rioja".

REACCIONES MUNICIPALES

En cuanto a los candidatos a la Alcaldía de Logroño, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza ha indicado: "A partir de hoy nos toca hablar con todo el mundo para unir a la gente que quiera un Logroño mejor", mientras que el 'popular', Conrado Escobar, ha reconocido que no ha sido "la mejor noche" que hubieran "esperado" aunque "mantiene intacta la confianza en su proyecto".

El cabeza de lista de Ciudadanos, Julián San Martín, ha asegurado que su formación "es determinante" para "cualquier gobierno que se pueda hacer en Logroño". Por su parte, el líder de Unidas Podemos (UP), José Manuel Zúñiga, ha señalado que "trabajará para lograr las confluencias de la izquierda" aunque "es el PSOE el que tiene que dar el primer paso".

Finalmente, el candidato del PR+, Rubén Antoñanzas, ha apuntado que "el compromiso del partido queda firme" aunque no hayan "cumplido los objetivos", mientras que la cabeza de lista de 'CambiaLO', Isabel de María, ha dicho: "No son los resultados esperados pero estamos orgullosos de nuestro trabajo".