El PSOE reta a Rajoy a decir "la verdad" porque le sería "muy difícil no ver ciertas cosas"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el próximo miércoles, cuando declare como testigo en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel', diga "la verdad" porque él ya estaba en 'Genova' cuando se produjeron los hechos que se están juzgando y le sería "muy difícil no ver ciertas cosas" de las que pasaban en la sede nacional de su partido.

Así lo ha señalado Ábalos en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede federal del PSOE para dar cuenta de los asuntos analizados este lunes en la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal socialista.

El 'número tres' del partido ha hecho hincapié en que la declaración de Rajoy no es una "banalidad" porque no hay precedentes de un jefe del Ejecutivo declarando ante la Audiencia Nacional. "Las imágenes tienen un fuerte contenido y que un presidente del Gobierno se siente en la Audiencia Nacional no es una buena imagen para España ni para la credibilidad democrática de este país", ha sentenciado.

En este sentido, Ábalos ha dado por hecho que Rajoy habrá que tenido que dedicar tiempo para preparar con "suficiente celo" su declaración, lo que le habrá privado de ocuparse de otros "problemas acuciantes del país y le habrá llevado a estar "más preocupado por su situación personal" que por lo que ocurre en España.

NO VA VOLUNTARIAMENTE NI COMO ELEMENTO COLATERAL

Y es que, aunque Rajoy acude a la Audiencia como testigo y, según el PSOE, desde el PP insisten en que su comparecencia "no tiene mayor relevancia", no es cierto, primero porque no tiene precedentes y, en segundo lugar, porque los jueces le han citado porque consideran que su testimonio es "relevante" para esclarecer los hechos.

"No es un testigo que acuda voluntariamente", ha señalado Ábalos remarcando que Rajoy intentó testificar mediante videoconferencia. "No lo hace voluntariamente y no es un elemento colateral, accesorio o circunstancial del proceso. No es que Rajoy pasara por allí, es que la Audiencia cree que su testimonio es relevante", ha enfatizado.

Por eso le ha pedido que colabore con la Justicia, como corresponde a "un presidente del Gobierno de España" y que cuente "la verdad" ante el tribunal, porque él ha tenido "un importante protagonismo" en un proceso en el que se está investigando si el PP acudía a las elecciones "dopado" y el origen y el destino de determinados fondos.

SÓLO ES LA PRIMERA

"Al presidente el sería muy difícil no ver ciertas cosas", ha añadido el dirigente socialista, quien ha exigido a Rajoy que aclare por qué "dejó de colaborar" con la trama Gürtel, si observó irregularidades en 'Génova', por qué no las puso en conocimiento de la Justicia si fue así y qué pensaba cuando veía actuar a los supuestos cabecillas de la 'Gürtel' en el PP valenciano o madrileño. "Esa va a ser la imagen de la semana y esperamos que pueda aclarar lo que en otras ocasiones se ha negado", ha apostillado.

Además, Ábalos ha indicado que la declaración de Rajoy el miércoles ante la Audiencia va a marcar el "inicio de otras comparecencias" porque también tendrá que rendir cuentas ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP y en noviembre se abrirá el juicio por los conocidos como 'Papeles de Bárcenas'.